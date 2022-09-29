Isparta Ticaret ve Sanayi Odamızın Meslek Komiteleri ve Meclis seçimleri 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 09:00 ile 17:00 arasında odamız hizmet binasının 2. katında yapılacaktır.

Oy kullanmaya gelirken Limited Şirketler, Anonim Şirketler ve Kooperatifler sicil müdürlüğünden almış oldukları yetki belgeleri ile birlikte T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanını da yanında bulundurması gerekmektedir.

Daha önce yetki belgesi alınmamış ise şirket kaşenizi de yanınızda bulundurmanız önemle rica olunur. (Müşterek yetkili olanlar birlikte hazır bulunmalıdır.)

Şahıs firmalarında yetki belgesine ihtiyaç duyulmamakta olup Kimlik Kartı ile Oy kullanabileceklerdir.

Saygılarımızla,

Tüm Üyelerimize Önemle Duyurulur.