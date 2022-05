10-16 Mayıs Engelliler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Engelli dernekleri, protokol ve vatandaşlar farkındalık yürüyüşü düzenleyerek, her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğuna dikkat çektiler. Valilik önünde düzenlenen gösterilerde ise duygusal anlar yaşandı.Isparta Valiliği ve Isparta Belediye Başkanlığı organizasyonunda 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Isparta Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Isparta’daki 27 engelli sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen programa Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanvekili Uğur Büyükçulcu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fevzi Güçlü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, engelli dernekleri ve vatandaşlar katıldı.Program protokol ve engelli dernekleri ile vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşle başladı. Belediye önünden başlayan yürüyüş Isparta Belediyesi Mehteran Takımı ve Isparta Karınca Zihinsel Engelliler ve İstihdam Derneği +1 Down Mehter Takımı eşliğinde 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına kadar devam etti.15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’ndaki program Bizim Çocuklar Dernek Başkanı Semra Karatosun, Isparta Karınca Zihinsel Engelliler ve İstihdam Derneği Başkanı Hülya Yüceer, KANSEV Dernek Başkanı Cemaliye Bardakçı’nın Atatürk Anıtına çelenk sunumu ve saygı duruşu ile İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.Çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Isparta Belediyesi Engelliler Koordinasyon Birimi Sorumlusu Muammer Emre Gökgöz, engelliliğin insanlığın ortak sorunu olduğunu belirterek, Engelliler Haftasının amacıyla ilgili bilgiler verdi. Gökgöz, “Engellilerimizin çok büyük bir kısmı toplumdan soyutlanmış veya kendilerini soyutlamış bir şekilde hayatlarını sürdürmek zorunda kalmaktadır. Öncelikle her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğu unutulmamalıdır. İnsan doğuştan bazı engellerle dünyaya gelebileceği gibi kaza, hastalık gibi sebeplerden dolayı da engelli olabilir. Ancak burada önemli olan, engelin nasıl ya da ne boyutta ortaya çıktığı değildir. Önemli olan, sağlıklı insanların zihinlerindeki engelleri ortadan kaldırıp onların engellilerle birlikte dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirme çabasına girebilmesini sağlamaktır” şeklinde konuştu.Gökgöz, Engelliler Haftası programlarının düzenlenmesine katkılarından dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.Konuşmanın ardından Isparta Karınca Zihinsel Engelliler ve İstihdam Derneği +1 Down Mehter Takımı gösterisi, Isparta Özel Uygulama ve İş Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan dans gösterileri ve Gülşen Önal Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan gemi gösterisi büyük ilgi görürken, duygusal anlar yaşandı.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Isparta Belediye Başkanvekili Uğur Büyükçulcu da programda engellilerle bir araya gelerek, hatıra fotoğrafı çekildiler.Belediye Başkanvekili Uğur Büyükçulcu, Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi Engelliler Koordinasyon Birimi ile ilgili kamu kurumlarının işbirliğinde güzel bir organizasyon yapıldığını söyledi. Büyükçulcu, “Engellilerimizle tekrar bir arada olduk. Onlarla bu güzel günü paylaştık. Herkesin bir engelli adayı olduğunu unutmuyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla bugün burada engellilerimizle bir arada bulunuyoruz. Isparta Belediyesi olarak her zaman engellilerimizle birlikteyiz” dedi.Vali Ömer Seymenoğlu ise etkinliğin düzenlenmesinde büyük emek gösteren Isparta Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi çalışanlarına teşekkür etti. Vali Seymenoğlu, “Isparta’da göreve geldiğimden bu yana katılmaktan mutlu olduğum ve onur duyduğum en güzel etkinlikti. Sürekli olarak engelli vatandaşlarımızla birlikteyiz. Bundan sonra da birlikte olmaya devam edeceğiz. Etkinlikte görev alan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyor Engelliler Haftasını kutluyorum” görüşlerinde bulundu.Isparta Karınca Zihinsel Engelliler ve İstihdam Derneği Başkanı Hülya Yüceer de Engelliler Haftasın kutladığını belirterek, Isparta Belediyesi’ne bir hafta boyunca sürecek olan etkinliklerden dolayı teşekkür etti. Yüceer, “Çok güzel bir program oldu. +1 down mehteran takımıyla programa katıldık. Yürüyüşümüz de çok güzel geçti. Belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.Engelliler Haftası, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.