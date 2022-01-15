Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA

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Etrafta Balık Aramayı!

Kaya Balık, Isparta'daki EN İYİ Taze Balık pazarlarından biri olarak kabul edilmektedir.