Ülkemizin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Davraz Turizm Merkezi kar yağışının ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Ziyaretçiler Davraz’ın eşsiz Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde 26 Km’yi bulan pistlerde doyasıya kayak yapıyor. Yerli ve yabancı kayak severler Davraz’ın eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu söyleyerek merkezin tadını çıkarıyor.Akdeniz’in incisi Davraz geçtiğimiz günlerde yağan kar sonrası bambaşka bir güzelliğe büründü. Tesisler bölgesinden başlayarak zirveye kadar kayak yapmaya imkan sağlayan merkeze ilgi gün geçtikçe artacak. Sahip olduğu tesis ve mekanik alt yapı açısından da ön plana çıkan merkezde tüm konaklama ve mekanik tesisler ziyaretçilere hizmet vermeye başladı.Davraz Turizm Merkez’inde 22-23 Ocak tarihleri “2022 Davraz Kış Şenlikleri” adıyla bir program düzenlenecek. Şenliklerde yamaç paraşütü, Off-Road ve ATV gösterileri, geleneksel yarışmalar, kayak gösterileri, ateş başı müzik dinletisi gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.Merkezde her bütçeye göre konaklama imkanı bulunmakta. 4 yıldızlı ve 280 yataklı otel, İl Özel İdaresi tarafından işletilen 120 yataklı ve özel işletmeye ait 55 yataklı bir oberj otel bulunmakta. Merkezde ayrıca günübirlik ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri modern tesisler de hizmet veriyor.Merkezde ziyaretçi güvenliği ve sağlığından da ödün verilmiyor. Kayak merkezi içerisinde Jandarma Arama Kurtarma Timleri ve 112 Acil Sağlık personeli de olası acil durumlar için görev başında.Davraz Turizm Merkezi’nde, saatte 1.000 kişiyi taşıyabilen 1211 metre uzunluğunda, saatte 800 kişiyi taşıyabilen 936 metre uzunluğunda ve saatte 800 kişiyi taşıyabilen 850 metre uzunluğunda 3 adet telesiyej bulunuyor. Ayrıca saatte 800 kişiyi taşıyabilen 624 metre uzunluğunda bir adet de t-bar (teleski) bulunmakta.Davraz Turizm Merkezi sahip olduğu tüm bu güzellik ve imkanlarla ziyaretçilerini bekliyor.