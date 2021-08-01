GÜNDEM OTO MÜZİK: ''ARACINIZ İÇİN EN İYİ SES KALİTESiNİ SAĞLIYOR'' Aracınızda ne tür müzikleri hangi ayarda duymak istediğinizi bilmek önemlidir.
Isparta'da aracınıza ister bir subwoofer eklemek, ister bir kamera takmak veya yeni bir ses sistemi olsun, Gündem Oto Müzik size en iyi tavsiyeyi vermekten ve hak ettiğiniz hizmeti sunmaktan gurur duyuyor.
Arabada veya Minibüste çok fazla zaman harcarken, müthiş bir ses yöntemine sahip olmak, sürücülerin ekstra istediği bir özelliktir. İstenilen güçteki Hoparlör, Tweeter, Subwoofer, Apmlifikatör ve Kabloar ile Gündem Oto Müzik mühendisliği birleşince kendinizi bir canlı performansın tam merkezinde hissedebilir, devasa ses sahnesini ve ambiyansını deneyimleyebilirsiniz.
Yapılan özel frekans ayarlamaları ile Rap, Hip-Hop, Deep House, Electro House,Techno gibi müzik türlerinde Gündem Oto Müzik Isparta'da size olağanüstü, güçlü, net bir ses teknolojisi vadediyor. Yapmanız gereken tek şey aracınızı Gündem Oto Müzik'e getirmek.
''Şimdi Müzik Kulağınıza Harika Gelecek!
HİZMET KATEGORİLERİ
- Araca Özel Pandizot Tasarımı
- Araç Kamera ve Görüntü Sistemi
- Araç Multimedia Montajı
- Araç Ses Sistemi Modifiyesi
- Ses Sistemi Akustik Problemleri
- Ses Sistemi Parazit Sorunları
- Araç Bagaj İç Dizayn
- Oto Müzik Sistemi Satışı
- Ses Sistemi Güç Yükseltme
- Araç Bluetooth Telefon Kiti
Gündem Oto Müzik tarafından yapılan bir yükseltme, müziği yeniden dinlemeyi harika kılıyor.
Daha iyi bir ses için randevu alın!
Aracınızda mükemmel sese ulaşmak için Gündem Oto Müzik'i arayın ve randevu alın. Gelecekte, güzel müziğin keyfini çıkarın ve her şeyi mükemmel bir şekilde duyun.
Adres: Sanayi mahallesi 3236 sokak No:4 ISPARTA
Telefon: Erdi ÖZDEMİR - 0 546 244 53 10
Okan İŞ - 0 541 837 09 35
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