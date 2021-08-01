GÜNDEM OTO MÜZİK: ''

HİZMET KATEGORİLERİ

Araca Özel Pandizot Tasarımı

Araç Kamera ve Görüntü Sistemi

Araç Multimedia Montajı

Araç Ses Sistemi Modifiyesi

Ses Sistemi Akustik Problemleri

Ses Sistemi Parazit Sorunları

Araç Bagaj İç Dizayn

Oto Müzik Sistemi Satışı

Ses Sistemi Güç Yükseltme

Araç Bluetooth Telefon Kiti

Adres:

Sanayi mahallesi 3236 sokak No:4 ISPARTA

Telefon:

Erdi ÖZDEMİR -

0 546 244 53 10



Okan İŞ -

0 541 837 09 35











Aracınızda ne tür müzikleri hangi ayarda duymak istediğinizi bilmek önemlidir.Isparta'da aracınıza ister bir subwoofer eklemek, ister bir kamera takmak veya yeni bir ses sistemi olsun, Gündem Oto Müzik size en iyi tavsiyeyi vermekten ve hak ettiğiniz hizmeti sunmaktan gurur duyuyor.Arabada veya Minibüste çok fazla zaman harcarken, müthiş bir ses yöntemine sahip olmak, sürücülerin ekstra istediği bir özelliktir. İstenilen güçteki Hoparlör, Tweeter, Subwoofer, Apmlifikatör ve Kabloar ile Gündem Oto Müzik mühendisliği birleşince kendinizi bir canlı performansın tam merkezinde hissedebilir, devasa ses sahnesini ve ambiyansını deneyimleyebilirsiniz.Yapılan özel frekans ayarlamaları ile Rap, Hip-Hop, Deep House, Electro House,Techno gibi müzik türlerinde Gündem Oto Müzik Isparta'da size olağanüstü, güçlü, net bir ses teknolojisi vadediyor. Yapmanız gereken tek şey aracınızı Gündem Oto Müzik'e getirmek.Aracınızda mükemmel sese ulaşmak için Gündem Oto Müzik'i arayın ve randevu alın. Gelecekte, güzel müziğin keyfini çıkarın ve her şeyi mükemmel bir şekilde duyun.