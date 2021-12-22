İçişleri Bakanlığımızın Güvenli İnternet Kullanımı için hazırlanan SİBERAY projesi kapsamında;

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Isparta Emniyet Müdürlüğü olarakSosyal Medya Dolandırıcılıkları,İnternette Kişisel Güvenlik ve Bilinçli İnternet Kullanımı,Sosyal Medya Kullanımı ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,Teknoloji Bağımlılığı ve Mücadele YöntemleriSiber suçların gerçekleşmeden engellenmesi,Siber zorbalık,Konularında toplamda Eğitim Öğrenim görenEğitimin temelieğitimi verilmiştir.Sosyal Medya Dolandırıcılıkları, İnternette Kişisel Güvenlik ve Bilinçli İnternet Kullanımı gibi konularla ilgili bilgilendirmelerimizeveadreslerinden ulaşabilirsiniz.Değerli vatandaşlarımızınHattına venumaralıtabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz, iletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgisine sunuyoruz.