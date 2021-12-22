Isparta Emniyet Müdürlüğü olarak İçişleri Bakanlığımızın Güvenli İnternet Kullanımı için hazırlanan SİBERAY projesi kapsamında;
* Sosyal Medya Dolandırıcılıkları,
* İnternette Kişisel Güvenlik ve Bilinçli İnternet Kullanımı,
* Sosyal Medya Kullanımı ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,
* Teknoloji Bağımlılığı ve Mücadele Yöntemleri
* Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi,
* Siber zorbalık,
Konularında toplamda Eğitim Öğrenim gören 1690öğrencimize,
Eğitimin temeli 60Öğretmen ve Yöneticimize, TOPLAM 1.750 kişiye SİBERAY eğitimi verilmiştir.
Sosyal Medya Dolandırıcılıkları, İnternette Kişisel Güvenlik ve Bilinçli İnternet Kullanımı gibi konularla ilgili bilgilendirmelerimize www.instagram.com/ emniyetispartawww.twitter.com/emniyetisparta ve Facebook/Isparta Emniyet Müdürlüğü adreslerinden ulaşabilirsiniz.
Değerli vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi Hattına ve 505 318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz, iletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgisine sunuyoruz.