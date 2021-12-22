



Eğitim şehri Isparta’ya 3 kütüphane birdenŞehre ‘Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi’ kapsamında Isparta Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca birisi Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, diğeri de mevcut otogar alanına olmak üzere iki kütüphane kazandırılıyor. Ayrıca Isparta Meydan AVM Belediye Kültür Merkezine de 300 kişilik kütüphane yapılacak.Eğitim şehri Isparta’ya, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyenin ortaklaşa ‘Kamu Eliyle Kültür Yatırımlarını Destekleme Projesi’ kapsamında yapılacak olan iki kütüphane için protokol imzalandı. Protokol Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer arasında imzalandı.Kent genelinde 80 bini ilk ve orta öğretim, 80 bini de üniversite öğrencisinin bulunduğu eğitim şehri Isparta’da hayata geçirilecek olan projenin yüzde 50’sini Isparta Belediyesi, yüzde 50’si ise Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle yapılacak. Kütüphane arsaları da belediye tarafından tahsis edilecek.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen “Kültür ve Turizm İl Müdürümüzle çok hayırlı bir projenin başlangıcı için beraberiz” derken kütüphaneler ile ilgili olarak yapılan iş birliğinden bahsetti. Başkan Başdeğirmen yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:“Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle İl Müdürümüz Sayın Ali Göçer ile beraber bu projeleri takip edeceğiz. Projemizin bir tanesi Isparta Meydan AVM Belediye Kültür Merkezimizdeki kütüphane. Orada 300 kişi oturarak hizmet alabilecek.İkincisi Bebek ve Çocuk Kütüphanesi. Bunu da Gülkent Kavşağının alt tarafındaki parkın içerisinde çok güzel bir binayı çocuklarımızın istifade edebileceği şekle getirmek istiyoruz.Üçüncüsü ise şu an mevcut otogarın yeni otogara taşınmasıyla birlikte programladığımız 1500 kişinin aynı anda kullanabileceği, içerisinde etkileşim merkezlerinin yer alacağı büyük bir kütüphane.Bu 3 kütüphane projesini Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve onun nezdinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzle takip ediyoruz. Yapacağımız takiplerin sonucunda valiliğimizin vermiş olduğu desteklerle projelerimizi en kısa zamanda faaliyete geçirmek istiyoruz.‘Kamu Eliyle Kültür Yatırımlarını Destekleme Projesi’ adı altında bu projenin yüzde 50’sini belediye olarak biz, yüzde 50’sini de Kültür ve Turizm Bakanlığımız yapıyor. Araziyi de biz tahsis ediyoruz. Burada yapmış olduğumuz işin ne kadar önemli olduğunun farkındayız”Seçimler öncesinde eğitim projelerini kamuoyuyla paylaştıklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Isparta’da önemli sayıda öğrencimizin istifade edebileceği kütüphane konusunda kararımızı vermiştik. Isparta 80 bin ilköğretim ve ortaöğretim ile 80 bin üniversite öğrencisi olan bir şehir. Sadece 160 bin öğrencisi olan bir ildeyiz. Maalesef şu anda kütüphane kapasitemiz çok düşük. Göreve gelir gelmez il müdürümüzle bu konuyu istişare ettik, sayın valimize bahsettik, sayın vekillerimizle görüştük. Yapılması gereken en önemli projelerden birisi olması gerektiği kanaatine vardık” dedi.Isparta’da 5.Kitap Fuarı düzenlediklerini ve burada bir anket çalışması yapıldığını kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “10 gün boyunca kitap fuarımız vardı ve binlerce öğrencimiz kitap fuarımızdan istifade etti. Her öğrencimizden anket aldık. Öğrencilerimize ‘Belediyeden beklentiniz nedir?’ diye sorduğumuzda cevapların yüzde 80’inde kütüphane vardı. O cevapları da görünce doğru yolda olduğumuzu gördük ve hazırlığını yapmış olduğumuz, bakanlıktan da olurunu aldığımız protokolümüzü sayın müdürümüzle imzalayarak işe başlıyoruz. En kısa zamanda buraları bitirdikten sonra kütüphaneleri hizmete açacağız. Öğrencilerimizin ve şehrimizin bu konudaki eksiğini gidermiş olacağız. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” görüşlerinde bulundu.İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer de, “Sayın başkanıma kültürel manada bize sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ederim. ‘Kamu Eliyle Kültür Yatırımlarını Destekleme Projesi’ kapsamında ilimizde bir bebek, çocuk kütüphanesi, bir de büyük kütüphane yapmak üzere bir protokol imzalıyoruz. Projenin yüzde 50’si belediyemiz yüzde 50’si ise bakanlığımızın destekleriyle olacak. Arsayı da belediyemiz tahsis edecek. Protokol sonrası çalışmalarımızı en kısa sürede bitirerek, öğrenci şehri olan Isparta’da kütüphanelerimizi öğrencilerimizin hizmetlerine sunmak istiyoruz. Destek olan tüm büyüklerimize saygılarımı iletiyor, başkanıma da teşekkür ediyorum” dedi.