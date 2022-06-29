ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



21.06.2022 günü yerel haber sitelerinde yer alan "Ayaklarını Camdan Çıkarıp Araba Sürdü" başlıklı haber ile ilgili olarak;



Trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilen 32***** plakalı beyaz renkli otomobilin sahibine trafik ekipleri tarafından 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 73/A "Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde, ... araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek" maddesinden cezai işlem uygulanmıştır.



Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.



ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

