Dönem Antalya Antalya Antalya'da Değişim (%) Türkiye'de Değişim (%) 2021 2022 Yabancı Turist Sayısı Ocak - Mayıs 715.418 2.254.616 215,15 207,10 Zorunlu Sigortalı Sayısı Mart 531.505 594.593 11,87 5,66 SGK Esnaf Sayısı Mart 110.920 118.171 6,54 5,86 SGK Tarım Mart 29.428 25.986 -11,70 -11,70 Nakdi Krediler (Kamu+Özel) (bin TL) Nisan 146.613.811 207.879.881 41,79 48,17 Dahilde Alınan KDV Tahsilatı Ocak-Mayıs 555.623 1.131.544 103,65 38,55 İhracat (bin dolar) Ocak-Mayıs 766.020 884.715 15,50 20,70 Yaş Meyve-Sebze İhracatı (bin dolar) Ocak-Mayıs 259.739 275.226 5,96 -1,02 Yatırım Teşvik (Sabit Yatırımlar Milyon TL) Nisan 1.389 11.956 760,76 27,64 Otomobil Sayısı Nisan 562.524 594.005 5,60 4,00 Konut Satışı Ocak-Mayıs 18.673 30.194 61,70 37,74 Ticarethane Elektrik Tüketimi (MWh) Mart 201.484 266.862 32,45 12,36 Antalya Hal Ürün Ortalama Kg Değeri (TL) Mayıs 3,85 8,68 125,45

Turizmde Ülkelerin Fiyat Rekabeti Sıralaması 1 Kazakistan 2 Malezya 3 Mongolistan 4 Angola 5 Nepal 6 Mısır 7 Bolivya 8 Kırgız Cumhuriyeti 9 Yemen 10 Lesotho 11 Kolombiya 12 Botswana 13 Tunus 14 Laos 15 Vietnam 16 Pakistan 17 Gürcistan 18 Türkiye 19 Ermenistan 20 Endonezya

3. grup (Madencilik) Ruhsat bedelleri ödeme sürelerinin uzatılması 10. grup (Deri-ayakkabı) İşyeri kira artışlarına sınır getirilmesi 12. grup (Mobilya) Lojistik maliyetleri ve montaj elemanı eğitimi 14. grup (Akaryakıt-gaz) Kar marjı erimesi ve dağıtım şirketleri uygulamaları, işbaşı eğitim programı desteği, fiyat farkı ve sözleşme feshi oranları 18. grup (Plastik, alüminyum) Deniz suyu kirliliği, zift türü atıklar, Geri dönüşüm-atık sektöründe çalışan işyerlerinin denetlenmesi 20. grup (İzolasyon, seramik) Enflasyon muhasebesi 26. grup (Elektrik) GES destekleri toplantısı düzenlenmesi 30. grup (İnşaat) Konut fiyatlarında artışa karşı öneriler raporu 36. grup (Konaklama) Güvenli turizm sertifikası uygulamasının gönüllü olması 37.grup (Yiyecek-içecek hizmetleri) İşyeri kira artışlarına sınır getirilmesi 38. grup (Reklam, fuar) Yabancı ülke vatandaşlarının kayıtdışı ticari faaliyetleri, akaryakıtta ÖTV’nin kaldırılması 40. grup (Sigorta) Deniz araçları sorumluluk sigortası ve acente komisyonları 41. grup (Gayrimenkul) Konut fiyatlarında artışa karşı öneriler raporu 46. grup (Taşıt kiralama) Elektrikli scooter kullanım kuralları, otopark depolama alanı şartı 47. grup (SPA) Elektrik, su, doğal gaz zamları nedeniyle tarife artışı 48. grup (Eğitim) Özel anaokulu ve kreş gündüz bakımevleri KDV oranının %1 olması

Mevcut bütçe Ek bütçe 1, 4 trilyon 1,080 trilyon Gelir vergisi 262 milyar 55 milyar Kurumlar 183 milyar 315 milyar Veraset/ MTV 27 milyar 297 milyon Dahilde KDV 275 milyar 163 milyar ÖTV 220 milyar 157 milyar İthalatta alınan KDV 329 milyar 324 milyar ÖTV seçilmiş kalemler Mot. Taşıt 72 milyar 70 milyar Petrol ürünleri 32 milyar 47 milyar Alkollü içecek 26 milyar 11 milyar Sigara 70 milyar 17 milyar

anketin sonuçlarının sürpriz olmadığını belirten Davut Çetin, “Ekonomide sıkıntılar devam ediyor. Turizm daha iyi, ihracatın arttığı sanayi sektörleri daha iyi, ama alım gücünün düşmesi iç piyasayı daraltıyor. Ciro artışı %200-300 olan sektörlerin yanında ciro artışı enflasyonun altında kalan sektörlerimiz de bulunuyor. Şimdi Temmuz ayında ücret artışları gündemde. Asgari ücret artışı ciro artışı enflasyonun altında kalan sektörler için ağır bir yüktür. Kuşkusuz yüksek enflasyon karşısında ücretlerin güncellenmesi zaruri hale gelmiştir. Ancak istihdamın korunması için ücret artışı, vergi yükünün azaltılmasıyla sağlanmalıdır. Aksi halde ücretler artacak, enflasyon artacak, kur artacak, sonra yine ücret, kur, enflasyon artacak ve bir kısır döngüye girmiş olacağız” dedi.ATSO Başkanı Davut Çetin’in konuşmasında öne çıkanlar şöyle;“Son günlerde üyelerimizden krediye erişim konusunda yakınmalar geliyor. Hem kredi alınamıyor hem de faizler %40’a kadar yükseldi. Ekonomi yönetimi enflasyonu dizginlemek için kredi artışında frene bastı. Kredinin dövize gitmemesi için her gün yeni kararlar alınıyor. Kur artmasın diye Hazineden kur korumalı mevduata faiz ve kur farkı ödeniyor, faiz geliri vergiden muaf tutuluyor. Gelir Ortaklığı Senedi çıkarılıyor. Merkez Bankası dövizi durdurmak için piyasaya döviz vermeye devam ediyor. En son şirketlerin döviz mevduatı ile ilgili kısıtlayıcı kararlar alındı. Buna rağmen biz KOBİ’lerin sermaye ihtiyacı için KGF kredi paketinin artırılmasını istemiştik, KGF paketinin 60 milyardan 100 milyara çıkacağı söylendi, ama muhtemelen kredi artışı yavaş ve kontrollü olacaktır.Ekonomide daha çok günlük veya güncel sorunları konuşmaya devam ediyoruz. Yapısal reformlar konusunu unutmamalıyız. 3600 ek gösterge, EYT gibi konular elbette güzel, ama SGK açığı ne olacak, KDV ve ÖTV nasıl azalacak konuşan yok. Reformlarla ekonomide verimliliği, teknolojik dönüşümü, yeşil dönüşümü başarmalı, çalışanları ve genç nesilleri daha verimli hale getirmeliyiz. Fiyat ve kur istikrarını sağlayarak yabancı sermaye yatırımı çekmeliyiz. Aksi halde gelecek yıldan itibaren tekrar diyet yapmaya mecbur kalırız.Müşterek komiteler toplantısında da söyledim, Türkiye’de yüksek enflasyonun ve verimsizliğin bir nedeni de rant ekonomisidir. Arsa, arazi, imar tadilatı rantı Türkiye’de kalkınmanın önünde bir engel haline gelmiştir. Bir taraftan bir kararla, bir plan değişikliğiyle milyonlar aktarılıyor, diğer taraftan biz burada asgari ücret artarsa ne yapacağımızı düşünüyoruz.Rant yüzünden ekonomi zayıflıyor, şehirlerimiz plansız büyüdüğü için şehir ekonomisi bereketsiz oluyor, iş ahlakı ve sosyal ahlak bozuluyor. Ekonomide gelir ve kar dengesi bozuluyor, adalet kalmıyor. Geçen gün de söyledim, artık dürüstlük enayilik, menfaat sağlamak başarı oldu. Hakkaniyet, ilke, kural diye bir kültür kalmadı. Şehirlerimizi ve sektörlerimizi rant kültürüne teslim etme vebali hepimizin üzerindedir. Bu işin, siyaseti, partisi yoktur, arsa, arazi rantı, imar rantı artık siyaset üstü bir soruna dönüşmüştür. Bugün sivil toplumun en fazla konuşması gereken konu budur. Ülkemizi, şehrimizi seviyorsak, ben vicdanlıyım, dürüstüm diyorsak artık kendi mahallemizin, ilçemizin, şehrimizin kapısının önünü temizlemek mecburiyetindeyiz. Türkiye’de geçen yıl emlak vergisi veya bina vergisi olarak 10 milyar lira alındı, arsa vergisi olarak 3 milyar alındı, arazi vergisi zaten yok. 38 milyon konut var, 10 milyar emlak vergisi konut başına 263 lira demek, 10 paket sigara parası. Faizden vergi almıyoruz, emlakten, arsadan, araziden almıyoruz. Devletin içerden ve dışardan borçlanması çözüm değildir.Vergi ücretten, elektrikten, benzinden değil, rant gelirinden, faizden alınmalıdır. Her türlü kayıt dışılığın, haksız kazancın önüne geçilmelidir. Bunlar yapıldığı anda Türkiye’de enflasyon düşer, yatırım ve üretim de artar.İhracat artışımız 5 ayda %15 görünüyor, Haziran ayında artış tek haneye geriledi. Sanayide kimya, metal, elektrik-elektronik, maden ihracatımız pozitif, ama diğer sanayi sektörlerinde ve yaş meyve sebze ihracatında düşüş var. Elektrik, doğal gaz ve diğer girdi maliyetleri, navlun maliyeti ve tedarik sorunları ihracatta yavaşlamaya neden oluyor.Yatırım teşvikleri havalimanı işletmesinin 10 milyarlık yatırımı sayesinde çok artmış görünüyor. Pandemi döneminde sanayi ve turizm yatırımları düşmüş, tarım yatırımları artmıştı, şimdi tersini görüyoruz. Aslında yatırım maliyetlerini dikkate aldığımızda yatırım cephesi toparlanmış sayılmaz. Konut satışında ve konut fiyatlarında da önde olmaya devam ediyoruz.Tarımda ürün fiyatlarımız %125 gibi yüksek oranda artmıştı, halen ortalamada geçen yılın oldukça üzerinde fiyatlar var. Ancak son günlerde domates gibi ürünlerde fiyatlar geriledi. Kaliteli ürünlerin fiyatı yüksek, ama 1-2 liraya satılan domates de var. Bir kasa domates bir diş macunu bile etmezse tarım gelişmez. Tarımda arz planlaması, ürün kalitesi ve ihracat sürekli gündemimizde olması gereken hususlardır.Turizme gelecek olursak, bKaynak: World Economic Forum 2021 ReportKazakistan fiyat avantajında lider olmuş, bizden önce Mısır, Tunus, Vietnam, Gürcistan var, Endonezya, Hindistan gibi ülkeler bizden sonra geliyorlar. Bu sıralama fiyat kalite dengesi bakımından fiyatlarımızın düşük olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle kaliteye, fiyata dikkat etmek gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Türkiye bu kalitede ürün ve hizmeti daha yüksek katma değerle sunmalıdır.Yıllarca turizmde yatak kapasitesinin çok fazla olduğunu söyledik, son yıllarda villa ve apart turizmi yatırımları da çok arttı ve yatak kapasitemiz nereye çıktı bilmiyoruz.Bu kapasiteyle fiyatların düşmemesi için hem turizmi çeşitlendirmeli hem de tüm tesislerde belirli bir kalite standardını korumalıyız.Komitelerimizin gündeminde ekonomik sorunlar kadar sektörel sorunlar da bulunuyor. Burada ortak sorunlara biraz değinmek istiyorum.Yarın TOBB’da Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Tarım ve Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çalışma Bakanlarımızla toplantı yapılacak. Sorunlar ve talepleri bir kez daha kendilerine sunacağız. Komitelerimizin sorunlarını Bakanlarımıza bizzat iletebilirim. Ben son komite gündemlerinden söz edeceğim, siz de ayrıca önemli konuları dile getirin lütfen. Komite taleplerinden birisi madencilik grubumuzun ruhsat bedelleri süresinin uzatılmasıdır.Komitelerimizin önemli bir gündem maddesi kira artışlarıdır. İşyeri kira artışlarına da sınır getirilmesi talepleri haklıdır, maalesef mülk sahibi-kiracı tartışmaları bazı yerlerde cinayete kadar varmıştır. Enflasyonun maliyetinin her kesime adaletli dağıtılması gerekirdi. Bu konuda işyerleri için de daha makul oranlar belirlenmesi doğru olacaktır.Mobilya grubumuz lojistik maliyetlerden yakınmaktadır. Bu aslında birçok sektörün sorunudur. Artık şehrin Toptancı Hal gibi ticaret sektörüne dönük bir lojistik merkezi olmalıdır. Arazi verilse oda olarak biz yaparız. Böylece birçok üyemizin lojistik maliyetini azaltırız. Bu konuyu Hükümet gündemine de taşıyoruz.grubumuzda sorun çok, onlar da yoğun çalışıyorlar, akaryakıt istasyonlarının yarın TOBB’da gündeme geleceğini düşünüyorum.grubumuz son günlerde görülen deniz kirliliği ve geri dönüşüm sektöründeki çevre sorununa değinmiş. Antalya için hayati bir konudur. Her sektör, her işyeri su veya kimyasal atığını kontrol etmek, arıtmak sorumluluğundadır. Bizim çevreci dönüşüm projesinin ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.grubumuzun enflasyon muhasebesi konusunda bildiğiniz gibi kanunen yüksek enflasyon durumunda enflasyon düzeltmesi zorunluydu, ama kuyumcular hariç 2023 sonuna kadar ertelendi. Çünkü enflasyon düzeltmesi bazı şirketler için ilave vergi doğurmaktadır. Yeniden değerleme biraz bunun için getirildi, ama bazı sektörlerde yeterli olmuyor.grubumuz GES destekleri konusunda toplantı yapacak. Aslında Devlet Destekleri Zirvesi’ni bunlar için yapıyoruz, orada da görüşülebilirdi, ama önemli konu, ne kadar görüşülse o kadar yararlıdır.Gruplarımız toplantılar yaptılar, konut fiyatları konusundaki önerilerini kurumlarla ve basınla paylaştık.grubumuz güvenli turizm sertifikasında zorunluluğun kalkmasını istiyor. Bakanlık bunu ülke reklamı için değerlendiriyor, bazı tur operatörleri büyük otellerden talep ediyorlar, ama ihtiyaç duymayan işletmeler de var, dolayısıyla bu talebi de dile getiriyoruz.38. grubumuz sektörde kayıtdışı çalışanlardan uzun zamandır yakınıyordu, şimdi buna yabancı ülke vatandaşları da ilave olmuş gözüküyor. Hizmet sektörlerinde maliyetler artarken ciro ve karlar enflasyona yetişemiyor, reklam sektörü de bunlardan birisi.Arkadaşlarımızın akaryakıtta ÖTV’nin kalkması talebi bütün sektörlerin, halkın ortak talebidir zaten.gruplarımızda da maliyetler, tarifeler ve KDV talepleri bulunuyor.Biz söylesek de bu tür taleplerin karşılanması kolay değil. Çünkü bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisine gelen ek bütçe değişikliğinde petrol ürünlerinde 32 milyar olan vergiye ek bütçede 47 milyar daha ilave edildi. Biraz önce söyledim, bu vergilerin kalkmasını istiyorsak reformlar yapmalıyız.Bu dönem önemli çalışmalarımızdan birisi Antalya ekonomisinde çevreci dönüşüm projesidir. Bu konuda Mimar ve Mühendis Odalarıyla neredeyse 2 yıldır çalışıyoruz. Geçen yıl Büyükşehir Belediyemiz ve 100’e yakın kurum ve kuruluşun katılımıyla başlattığımız çalıştayların raporları bitmek üzere. Şimdi turizm, sanayi ve tarım sektörlerinde çevreci dönüşüm gruplarını da kuruyoruz ve bu konular detaylı ele alınacak. Bu gruplara meclisten ve komitelerimizden de katılım olacak.Bu ay SİAD’lar ve mühendis odalarımızla yaptığımız toplantıda Bülent Topkaya hocamız Antalya’da bir Çevre Vakfı kurulması önerisinde bulundu. Yapabilsek onlarca uzmanın çalışacağı, projeler üretip yapacak Antalya Çevre Vakfı geleceğin en önemli sivil kurumlarından birisi olur ve Antalya’ya da yakışır. Fakat bu tür girişimler artık şirketlerimizin ve halkın katılımıyla olmalı, sadece bizim gibi kurumların üzerinde kalmamalıdır.Antalya gibi bir şehirde binlerce üyesi olan güçlü vakıflarımız, kooperatiflerimiz olmalıdır. Ortak girişimlerimiz, ortak gazetelerimiz, televizyon kanallarımız olmalıdır. Herkes bu güzel şehirden kazandığının bir kısmını Antalya’nın geleceği için vakfetmelidir. Antalya halkı, iş insanları, çalışanlar bu şehrin sakini değil sahibi olmalıdır.Son olarak gündemimizde olan 2 konuyu paylaşmak istiyorum. Batı Akdeniz Ticaret Buluşmaları’nın bir çıktısı olarak 2 Ağustos’ta Bölgemizin mermer sektörü temsilcilerini bir araya getiriyoruz. İnanıyorum ki bu etkinlik yeni iş birliklerine, sektörel sorunların çözümüne katkıda bulunacaktır.Büyükşehir Belediyemiz ve İl Müdürlerimizle Müşterek Komiteler Toplantımız da gündemimizdedir. Toplantı tarihini önümüzdeki günlerde kesinleştireceğiz.Gelecek hafta Kurban Bayramını kutlayacağız. Kurban bayramının ülkemize, Antalya’ya, sizlere ve bütün üyelerimize sevgi, iyilik, esenlik ve bereket getirmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”ATSO Haziran Ayı Meclis Toplantısı’na katılan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ATSO tarafından Kemer’e yaptırılan Eğitim ve Sanat Merkezi dolayısıyla, Kemer halkı adına Başkan Davut Çetin’e, Oda Organları ve Üyelerine teşekkür etti.Başkan Topaloğlu, ATSO’nun Kemer’in ihtiyacı olan bir yatırımı ilçeye hediye ettiğini belirterek, “Şu anda merkezde 750 öğrenci eğitim alıyor. Halk oyunlarından modern dansa, kemandan klarnete sanatın değişik branşlarında çocuklarımız ve gençlerimiz eğitim alıyor. Her çocuğumuzun elinde bir enstüraman var. 3 ay gibi kısa bir sürede konser verecek düzeye geldiler. Ailelerin duaları hep sizinle. Hem şahsım hem de Kemer halkı adına başta Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin olmak üzere, Meclisimize ve ATSO üyelerine çok teşekkür ediyorum” dedi.Mecliste, Belediye çalışmaları hakkında bilgiler de veren Başkan Topaloğlu, ilçe ekonomisinin büyük oranda turizme bağlı olduğunu, özellikle Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilim kaynaklı turizmde bir durumla yaşandığını ama son dönemde toparlanma gözlemlediğini sözlerine ekledi.