Fatih Kur’an Kursu Hafızları İcazetlerini Aldı

Isparta Müftülüğü Fatih Yatılı Erkek Kuran Kursunda Hafızlık ve İslam İlimlerini okuyarak mezun olan 33 öğrenci için "İcazet Merasimi" düzenlendi.25 Haziran Cumartesi günü Fatih Kur’an Kursunda yapılan merasime, İl Müftüsü Bayram Şahin, Diyanet İşleri Başkanlık Müftüsü Galip Akın, Emekli Diyanet İşleri Başkan yardımcısı Yakup Üstün, Fatih Kur’an Kursu Dernek Başkanı Mehmet Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlık Müftüsü Galip Akın, ’’Hafızlık müessesesinde emeği geçen hocalarımıza, hafızlarımıza, hafızların anne babalarına, dernek başkanına maddi ve manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hizmet edenlerden Allah ebeden razı olsun” dedi.Fatih Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda ilim irfan sahibi gençlerin yetiştirildiğini dile getiren İl Müftüsü Şahin, "Tüm dünyanın ihtiyacı olan iyi ve örnek insanlar yetiştirmek çok önemlidir. Ülkemizde ve dünyada iyi insanlara ve örnek şahsiyetlere ihtiyacımız var. Buralardan da örnek ve önder kardeşlerimiz yetişiyor. Bu kardeşlerimiz tüm insanlığın iyiliğe, güzelliğe yönlendirilmesi için gayret edeceklerdir” ifadelerini kullandı.Yoğun ilginin olduğu Hafızlık İcazet Merasimi, hafızlara yapılan hediye takdimi ve dua ile son buldu.ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ