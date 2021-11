Bilinçli/Güvenli/Doğru İnternet kullanımı,

Fidye yazılım, Sahte/Fake Hesap Dolandırıcılığı,

Teknoloji bağımlılığı,

Siber Zorbalık, Oltalama Yöntemleri,

Yasadışı bahis konularında,

Ele geçirilen/Çalınan hesaplar konularında;

Her geçen gün teknolojinin ve bu teknolojilere erişebilirliğin artması nedeniyle bilişim sistemlerine yönelik işlenen suçlar da artmaktadır. Bu bilinçle çalışmalarına yön veren Isparta Emniyet Müdürlüğümüz, suç ve suçluyla mücadelede teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak yapılan analiz çalışmaları ile alan hâkimiyetini güçlendirmiştir.Drone marifetiyle yapılan denetlemeler, sanal devriye çalışmaları, suç ve suçluyla mücadele konusunda bilinçlendirme faaliyetlerinin sosyal medya kanalları kullanılarak Ispartalı vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan analiz çalışmaları bunlara örnek çalışmalardır.Yapılan başarılı çalışmalara ek olarak SİBER Suçlarla Mücadelenin sadece alanda operasyonel faaliyetler ile olmayacağı bilinciyle geliştirilen model ile her yaş grubuna özel hazırlanmış bilgilendirici eğitim materyalleri (broşür, afiş, video), Eğitim modülleri (seminerler, toplantılar, stant çalışmaları), Uzaktan Bilinçlendirme/Eğitim çalışmaları ile Siber Suçlarla Mücadelede toplumumuzda farkındalık oluşturma faaliyetleri ile devam etmektedir.Siber Suçlar görevlilerince; İçişleri Bakanlığının Güvenli İnternet Kullanımı için hazırlananprojesi kapsamında 10 aylık süreçte;1 okulda, 695 öğrenci ve 30 eğiticiye 28 adet eğitim,100 kişiye Uzaktan Eğitim ile 2 adet eğitim,7 stant çalışması ile 2.800 kişiye bilgilendirme, 500 adet broşür, 145 adet afiş dağıtımı,5 adet bilbord ve skorbord yayını yapılarak yaklaşık 3000 kişiye bilgilendirme yapılmıştır.Değerli vatandaşlarımızınhattına ya danumaralıtabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz, iletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşerilerimizin bilgisine sunuyoruz.Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur.