37,75 gram uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli Narkotik Madde,

23 adet Sentetik Ecza,

1 adet Hassas Terazi,

Çok sayıda madde kullanımında faydalanılan aparat ele geçirilmiştir.

Isparta Emniyet Müdürlüğü olarak, çocuk ve gençlerimizi suç ve suçludan korumak, vatandaşlarımızın desteğini alıp, kötü alışkanlıklara “”, hayata “” diyebilmek, Isparta’da huzur ve güven ortamını sağlamak için gece gündüz görevdeyiz.Bu kapsamda Narkotik Polislerimizce yol uygulamalarına, alan ve bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilmiştir.ekiplerimizin alanda yaptıkları başarılı çalışmalar sonucunda son 10 gün içerisinde 27 şahıs yakalanmış, yakalanan şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda;Yakalanan şüpheliler hakkındasuçlarından işlem yapılmış, çıkarıldıkları Adli Makamlarca,Yapılan operasyonlarda şüphelilerin suç unsurlarını saklamak için kullandıkları zula yöntemleri tecrübeli Narkotik Polislerimizin dikkatinden kaçmamıştır.İlimizde huzur ve güven ortamı sağlamak, suç ve suçluyla etkin mücadele kapsamında Isparta Polisi olarak tüm birimlerimizle birlikte alan hakimiyeti sağlayarak sokakta, uygulama noktalarında, eğlence mekanları ve eğitim kurumları çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız. Vatandaşlarımızın her türlü ihbar, talep ve bildirimleriniHattına veyanumaralıtabanlı iletişim kanalımızdan yazılı olarak Isparta Emniyet Müdürlüğümüze ulaştırmaları bizlere güç katacaktır.Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur.