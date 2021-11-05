Isparta Emniyet Müdürlüğü olarak, çocuk ve gençlerimizi suç ve suçludan korumak, vatandaşlarımızın desteğini alıp, kötü alışkanlıklara “HAYIR”, hayata “EVET” diyebilmek, Isparta’da huzur ve güven ortamını sağlamak için gece gündüz görevdeyiz.
Bu kapsamda Narkotik Polislerimizce yol uygulamalarına, alan ve bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilmiştir. NARKOTİM ekiplerimizin alanda yaptıkları başarılı çalışmalar sonucunda son 10 gün içerisinde 27 şahıs yakalanmış, yakalanan şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda;
- 37,75 gram uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli Narkotik Madde,
- 23 adet Sentetik Ecza,
- 1 adet Hassas Terazi,
- Çok sayıda madde kullanımında faydalanılan aparat ele geçirilmiştir.
Yakalanan şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama”,“Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından işlem yapılmış, çıkarıldıkları Adli Makamlarca, 1 şüpheliye Adli Kontrol Tedbiri uygulanmış ve 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
Yapılan operasyonlarda şüphelilerin suç unsurlarını saklamak için kullandıkları zula yöntemleri tecrübeli Narkotik Polislerimizin dikkatinden kaçmamıştır.
İlimizde huzur ve güven ortamı sağlamak, suç ve suçluyla etkin mücadele kapsamında Isparta Polisi olarak tüm birimlerimizle birlikte alan hakimiyeti sağlayarak sokakta, uygulama noktalarında, eğlence mekanları ve eğitim kurumları çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız. Vatandaşlarımızın her türlü ihbar, talep ve bildirimlerini 112Acil Çağrı Merkezi Hattına veya 0505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP tabanlı iletişim kanalımızdan yazılı olarak Isparta Emniyet Müdürlüğümüze ulaştırmaları bizlere güç katacaktır.
Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur.