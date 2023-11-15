Isparta'da Emniyetten Operasyon: Hepsi Yakalandı

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Basın Açıklaması

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nden Başarıyla Sonuçlanan Operasyon

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 20/09/2023 ile 13/11/2023 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla toplam 189 aranan şahsı yakalayarak adli makamlara sevk etmiştir.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarda;

Aranması olan 40 şahıs ise ifade işlemleri sonrasında serbest bırakılmıştır. Operasyonlar sonucunda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahsın üzerinden ise 75 adet ecstasy hap ele geçirilmiş ve adli işlem başlatılmıştır.Isparta Emniyet Müdürlüğü olarak, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların adalet önüne çıkarılmasını temin etmek amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Kamuoyuna duyurulur.Saygıyla,Isparta Emniyet Müdürlüğü