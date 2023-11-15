Isparta'da Emniyetten Operasyon: Hepsi Yakalandı

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Basın Açıklaması
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nden Başarıyla Sonuçlanan Operasyon
Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 20/09/2023 ile 13/11/2023 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla toplam 189 aranan şahsı yakalayarak adli makamlara sevk etmiştir.
Bu kapsamda yapılan operasyonlarda;
Basın Açıklaması
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nden Başarıyla Sonuçlanan Operasyon
Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 20/09/2023 ile 13/11/2023 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla toplam 189 aranan şahsı yakalayarak adli makamlara sevk etmiştir.
Bu kapsamda yapılan operasyonlarda;
- Toplam 130 kişiye 0-5 yıl arası hapis cezası,
- 14 kişiye 5-10 yıl arası hapis cezası,
- 5 kişiye ise 10 yıl ve üstü kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı bulunan şahıslar, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.
Aranması olan 40 şahıs ise ifade işlemleri sonrasında serbest bırakılmıştır. Operasyonlar sonucunda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahsın üzerinden ise 75 adet ecstasy hap ele geçirilmiş ve adli işlem başlatılmıştır.
Isparta Emniyet Müdürlüğü olarak, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların adalet önüne çıkarılmasını temin etmek amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Kamuoyuna duyurulur.
Saygıyla,
Isparta Emniyet Müdürlüğü
Isparta Emniyet Müdürlüğü olarak, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların adalet önüne çıkarılmasını temin etmek amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Kamuoyuna duyurulur.
Saygıyla,
Isparta Emniyet Müdürlüğü