ISPARTA İŞKUR DUYURDU: 120 KİŞİ İŞE ALINACAK

Katılımcı Başvuru Tarihleri 15.11.2023- 19.11.2023 Noter Çekilişinin YapılacağıTarihi- Saati 21.11.2023 tarihi Saat 9:30 Noter Çekilişinin Yapılacağı Yer Isparta İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu Isparta /Merkez Program Başlama – Bitiş Tarihi 1/12/2023 –31/05/2024 ADRES KAYIT SİSTEMİNDE İKAMET ETTİKLERİ YERLERDEN NERELERE BAŞVURU YAPABİLECEKLERİ

PROGRAM UYGULANACAK YERLER

SIRA NO PORTAL NO TOPLUM YARARINA PROGRAMI UYGULANACAK YERLER KATILIMCI SAYISI Isparta Valiliği 1 316185 ISPARTA MERKEZ TOPLAMI 48 Yalvaç Kaymakamlığı 2 316195 YALVAÇ İLÇESİ TOPLAMI 8 Şarkikaraağaç Kaymakamlığı 3 316194 ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLAMI 8 Sütçüler Kaymakamlığı 4 316193 SÜTÇÜLER İLÇESİ TOPLAMI 5 Eğirdir Kaymakamlığı 5 316190 EĞİRDİR İLÇESİ TOPLAMI 10 Aksu Kaymakamlığı(4)ve Yenişarbademli Kaymakamlığı(4) 6 316186 AKSU- YENİŞARBADEMLİ İLÇELERİ TOPLAMI 8 Atabey Kaymakamlığı 7 316187 ATABEY İLÇESİ TOPLAMI 5 Gönen Kaymakamlığı( 3) ve Uluborlu Kaymakamlığı(4) 8 316188 GÖNEN – ULUBORLU İLÇELERİ TOPLAMI 7 Senirkent Kaymakamlığı 9 316192 SENİRKENT İLÇESİ TOPLAMI 7 Keçiborlu Kaymakamlığı 10 316191 KEÇİBORLU İLÇESİ TOPLAMI 7 Gelendost Kaymakamlığı 11 316189 GELENDOST İLÇESİ TOPLAMI 7 TOPLAM 120

ISPARTA İŞKUR DUYURU METNİİl Müdürlüğümüz ile Isparta Valiliği işbirliğinde;Toplum YararınaProgram düzenlenecektir.Programa katılmak isteyen kişilerin, başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170, www.iskur.gov.tr e-şube üzerinden ve/veya İl Müdürlüğümüze gelerek başvurularını yapabileceklerdir.TYP’ye katılmak için;a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,b) Kuruma kayıtlı olmak,c) 18 yaşını tamamlamış olmak,ç) Emekli ve malul aylığı almamak,d) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç),e) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamakŞartlarını taşıyor olmak gerekmektedir.5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir.Adres Kayıt Sisteminde aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde,aynı adreste ikamet edenlerden sadece biriprogramdan yararlanabilir.Bir katılımcı TYP’ den en fazla dokuz ay yararlanabilir.Adres Kayıt Sisteminde göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını 17.103,48 TL(ONYEDİBİNYÜZÜÇTLKIRKSEKİZKRŞ) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.Kamuoyuna önemle duyurur.