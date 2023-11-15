ISPARTA İŞKUR DUYURDU: 120 KİŞİ İŞE ALINACAK

ISPARTA İŞKUR DUYURDU: 120 KİŞİ İŞE ALINACAK
ISPARTA 0
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ISPARTA İŞKUR DUYURU METNİ

İl Müdürlüğümüz ile Isparta Valiliği işbirliğinde;6 aysüreli 120 kişilik Toplum YararınaProgram düzenlenecektir.
 
Programa katılmak isteyen kişilerin, başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170,  www.iskur.gov.tr e-şube üzerinden ve/veya İl Müdürlüğümüze gelerek başvurularını yapabileceklerdir.
 
Katılımcı Başvuru Tarihleri15.11.2023- 19.11.2023
Noter Çekilişinin YapılacağıTarihi- Saati21.11.2023 tarihi Saat 9:30
Noter Çekilişinin Yapılacağı YerIsparta İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu Isparta /Merkez
Program Başlama – Bitiş Tarihi1/12/2023  –31/05/2024
  
ADRES KAYIT SİSTEMİNDE İKAMET ETTİKLERİ YERLERDEN NERELERE BAŞVURU YAPABİLECEKLERİ 
PROGRAM UYGULANACAK YERLER
 
SIRA NOPORTAL NOTOPLUM YARARINA PROGRAMI UYGULANACAK YERLERKATILIMCI SAYISI
  Isparta Valiliği 
1316185ISPARTA MERKEZ TOPLAMI48
  Yalvaç Kaymakamlığı 
2316195YALVAÇ İLÇESİ TOPLAMI8
  Şarkikaraağaç Kaymakamlığı 
3316194ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLAMI8
  Sütçüler Kaymakamlığı 
4316193SÜTÇÜLER İLÇESİ TOPLAMI5
  Eğirdir Kaymakamlığı 
5316190EĞİRDİR İLÇESİ TOPLAMI10
  Aksu Kaymakamlığı(4)ve Yenişarbademli Kaymakamlığı(4) 
6316186AKSU- YENİŞARBADEMLİ İLÇELERİ TOPLAMI8
  Atabey Kaymakamlığı 
7316187ATABEY İLÇESİ TOPLAMI5
  Gönen Kaymakamlığı( 3) ve Uluborlu Kaymakamlığı(4) 
8316188GÖNEN – ULUBORLU İLÇELERİ TOPLAMI7
  Senirkent Kaymakamlığı 
9316192SENİRKENT İLÇESİ TOPLAMI7
  Keçiborlu Kaymakamlığı 
10316191KEÇİBORLU İLÇESİ TOPLAMI7
  Gelendost Kaymakamlığı 
11316189GELENDOST İLÇESİ TOPLAMI7
  TOPLAM120


TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIM ŞARTLARI
 
TYP’ye katılmak için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Emekli ve malul aylığı almamak,
d) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç),
e) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak
Şartlarını taşıyor olmak gerekmektedir.  
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir.
 
Adres Kayıt Sisteminde aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde,aynı adreste ikamet edenlerden sadece biriprogramdan yararlanabilir.
           
Bir katılımcı TYP’ den en fazla dokuz ay yararlanabilir.
 
Adres Kayıt Sisteminde göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını 17.103,48 TL(ONYEDİBİNYÜZÜÇTLKIRKSEKİZKRŞ) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.
 
     Kamuoyuna önemle duyurur.
 
 
 
ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
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