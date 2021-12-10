08.12.2021 günü saat 02:00 sıralarında İlimiz Yedişehitler Mahallesi 110. Cadde üzerinde meydana gelen olayda;Müştekilervebeyanlarında; şüpheli şahıslarve‘nin kendilerine ait iş yerlerini rızaları dışında almak istediklerini, bu şahıslar tarafından tehdit edildiklerini, Uluborlu ilçesinden gelerek kendilerini öldüreceklerini ve silahlı olduklarını bildirmeleri üzerine Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerekli tedbirler alınmış, araç Yedişehitler Mahallesi 110. Cadde üzerinde durdurulmuştur. Araç ve şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada;adet tabanca,adet şarjör,adet fişek,adet bıçak,adet jop bulunarak malzemelere el konulmuş, şüpheli şahıslarveadli makamlara sevk edilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır.Değerli halkımızınhattına venumaralıvetabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşerilerimizin bilgisine sunuyoruz.