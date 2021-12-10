(ISPARTA VE BURDUR'DA FIRTINA BEKLENİYOR!)

KUVVETLİ FIRTINA

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın; 10.122021 (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Isparta vc Burdur'da güney ve güneydoğu yönlerden FIRTINA (50-70 km/saat). yüksek kesimlerde hamleli(70 90 km/\aat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 11.12.2021 Cumurtesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi vc 12.12.2021 Pa/ar günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.Fırtınanın 12.12.2021 (Pazar) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Fırtınanın oluşturacağı ağaç vc direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekmektedir.