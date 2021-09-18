EMNİYET ISPARTA'DA OKUL ÇEVRELERİNDEKİ DENETİMLERİNİ ARTIRDI - OKUL ÇEVRELERİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ
Isparta il emniyet müdürlüğü ekipleri 2021-2022 yüz yüze Eğitim Öğretim döneminin başlamasıyla okul çevrelerindeki denetim faaliyetlerini artırdı. Denetimler kapsamında emniyet ekipleri oradan geçen şahıslara çeşitli kontroller uyguluyor. Ekipler öğrencilerin güvenliği için adeta okul çevrelerini çembere aldı.
''Çocuk ve gençlerimizin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor''
ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ