ISUBÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Akademisyenleri Tarafından Yeni Bir Balık Cinsi Tanımlandı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Fahrettin KÜÇÜK ve Dr. Salim Serkan GÜÇLÜ ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Davut TURAN ve Dr. İsmail AKSU ile yürüttükleri çalışma sonucunda; lokalitesi Başpınar (Kırkpınar) Kaynağı-Tefenni, Burdur (Dalaman Çayı Havzası) olan, sazangiller (Leuciscidae) familyasından dünya bilim literatürüne girmemiş yeni bir balık cinsi tanımlamışlardır.Yeni cins ile ilgili makale; Britanya Adaları Balıkçılık Derneği (The Fisheries Society of the British Isles)’nin resmi dergisi olan “Journal of Fish Biology (İngiltere)" de yayınlanmıştır. Araştırma ekibince tanımlanan cinse, “Türk Chondrostoması” anlamına gelen "Turcichondrostoma" adı verilmiştir. Yeni tanımlanan cins, ülkemizde tek tür (Turcichondrostoma fahirae-Tefenni Kızılkanat balığı) ile temsil edilmektedir.