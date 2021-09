19 Eylül Gaziler Günü Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geçmişte ve günümüzde şehadeti göze alan, şehadet için yola çıkan tüm gazilerimizin günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla ilk tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Buradaki tören; Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulması ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başladı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkan Vekili Ramazan Çalık yaptı. Gazi Çalık konuşmasında; “Bu toraklardaki var oluş şifremiz, ölürsem şehit kalırsam gazi düsturudur” dedi.19 Eylül Gaziler Günü programına Garnizon Şehitliği’nde devam edildi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ve edilen duaların ardından Vali Ömer Seymenoğlu ve protokol üyeleri şehit ve gazi kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Ardından Asri Mezarlık’ta bulunan gazi kabirleri ziyaret edilerek dualar edildi.19 Eylül Gaziler Günü kapsamında son olarak Vali Ömer Seymenoğlu ve diğer katılımcılar Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek, gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Ziyarette mehter gösterisi ve dinletisi de gerçekleştirildi.Ziyarette Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız’a çiçek takdim eden Vali Seymenoğlu burada yaptığı konuşmada şehit aileleri ve gazilerimizin her daim yanındayız mesajını yineledi.Vali Seymenoğlu; Şükürler olsun ki Allah; Canını seve seve, bu millet için bu bayrak için bu vatan için namusu için şerefi için feda edebilecek, gözünü kırpmadan her an canını verebilecek bir ecdadın torunları olarak bizi dünyaya getirmiş. Sizler de seve seve bu milletin bu devletin emriyle cepheye koştunuz. O yüzden başımızın tacısınız il Valisi olarak her zaman söylüyorum. Her zaman sizlerle beraberiz, bütün arkadaşlarım sizlerin emrinde” diye konuştu.