ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele kapsamında 2021 yılı Ocak ayı içerisinde 15 adet operasyon gerçekleştirilmiştir.Yapılan çalışmalarda; Zimmet, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, Parada Sahtecilik, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa Muhalefet, Vergi Kaçakçılığı ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçlarından 24 şahsa adli işlem yapılmış, bu şüphelilerden;11.000 dal doldurulmuş makaron, 887 dal boş makaron, 130 kg tütün, 327 adet sahte bandrol, 10 litre sahte alkol, 5 litre etil alkol, 6 şişe kaçak içki, 348 paket nargile tütünü, 2 adet sahte içki yapımında kullanılan içki kiti, 2 adet GSM hattı ve 2 adet sahte para ele geçirilmiştir.Ayrıca haklarında arama kararı bulunan 7 şahıs ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yakalanmış, bu şahıslardan 4’ü Adli Makamlarca tutuklanmış, 3 şahıs ise serbest bırakılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.