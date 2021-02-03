Eğirdir Belediye Meclisi 2021 Yılı Şubat ayı toplantısı dün akşam ilk birleşimi ile başladı. Eğirdir Belediye Meclisi Başkan Veli GÖK’ün Başkanlığında ve tüm Belediye Meclisi Üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. İlk birleşim hızlı başladı. İl AFAD Müdürü Ethem KILIÇASRLAN meclis öncesi bir konuşma yaparak büyük müjdeyi verdi.Toplantı ilk olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Şengül DOKUR’un 2021 yılının Afet Eğitim Yılı olması sebebiyle, afetler hakkında kısa bilgilendirme, Doğal Afetler ve İnsan kaynaklı veya teknolojik afetler hakkında bilgilendirmeleri, ülkemizin ve ilimizin 1. derece deprem kuşağında olması sebebiyle deprem öncesi yapılacak hazırlıklar, deprem sırasındaki doğru davranışlar ve yapılması gerekenler, deprem sırasındaki doğru davranışlar ve yapılması gerekenler, deprem sırasında evimizde alacağımız önlemler hakkındaki bilgilendirmesi, afet çantasının önemi, içerisindeki malzemelerin tanıtımı ile başladı.Daha sonra Eğirdir Belediye Meclisi toplantısında söz alan İl AFAD Müdürü Ethem KILIÇARSLAN; ‘Daha önce Belediye Başkanımızla İtfaiyeciler Günü münasebetiyle Eğirdir’de bir araya gelmiştik. Ben 40 yıldır Isparta’da görev yapıyorum, tam 40 yıldır Isparta’lıyım. Şunu özellikle belirtmek istiyorum, eşim ve ben eğer bir işimiz yoksa her hafta sonu Eğirdir’i ziyaret eden bir hemşehrinizim. Eğirdir’i gerçekten çok seviyoruz, Eğirdir’i korumakla ilgili, hizmetle ilgili üzerimize bir görev ne düşüyorsa onu da canla başla yapmak istiyoruz. Veli Gök Başkanım Belediye Başkanı seçildikten sonra biliyorsunuz Isparta’da 40’a yakın müdürlük var, ilk ziyaret ettiği kurum bizdik. Konuyu biz biliyorduk, onun hassasiyetlerini biz biliyorduk. Biliyorsunuz Menderes Mahallemiz ve İmaret Mahallemiz var, oraların iyileştirilmesi gereken bazı konuları var. Bunlar neydi heyelan ve kaya düşmesi ile ilgili. Bununla ilgili, bunun tespiti ve programı ile ilgili önleme projesi yaptıramadık açık söylüyorum. Biz Veli Başkanımızın durumunu biliyoruz, hizmet etmek istiyor, ama parasal konularda da farklı öncelikleri var. Başkanımıza ben dedim ki bu programı biz yapalım. Özel İdare’den AFAD için ayrılan paranın tamamını Eğirdir Önleme Projesine ayırdık. 2 tane çok donanımlı dron aldırdık. Jeoloji, Jeofizik ve İnşaat mühendislerimiz var bu 6 mühendisimizi Eğirdir’de görevlendirdik 4 ay süreyle 500’e yakın uçuş yaptık, belki bir çoğunuzun haberi yok. Oradaki bütün öncelikle Menderes mahallesindeki o en küçük çakıl taşına kadar ölçtük, biçtik. Bunun önlenebilirliğinin Bakanlığımızla paylaştık, daire başkanımızı Eğirdir’de misafir ettik. Daha sonra bir proje hazırladık, açık konuşalım sonradan hazırlanan projelere başkanlık para ayırmıyor. 10 Milyon 500 Bin TL. bir bütçemiz çıktı. Biz bu bütçeyle menderes mahallemizi kurtarabiliriz diye AFAD Başkanımıza ve Bakan Yardımcımıza durumu arz ettik, Veli Başkana da dedik ki biz sıkıştık, sende bize destek ol, ve geçtiğimiz hafta Veli Başkan AFAD Başkanlığımızı ziyaret ederek Eğirdir için 10 Milyon 500 Bin TL.’yi tahsis ettirdik. Bu paramızı Allah nasip ederse en kısa zamanda ihalesinin yapıp, ilk olarak menderes mahallemizi sonrada İmaret mahallemizde çalışmamız başlayacak ve Eğirdir’i bu korkulu rüya görmekten kurtaracağız. Bizde bundan haz duyacağız, Eğirdir’e bir hizmetimiz oldu diyeceğiz. İnşallah Eğirdir’imizin bu 2 mahallesini kurtardıktan sonra Eğirdir’de Elektrikli Teknede çay içeceğiz hep beraber, hepinize teşekkür ediyorum. Bizim yapacağımız bir şey olursa gece – gündüz hizmetinizdeyiz, AFAD’ın görevi bu.’ ifadelerini kullandı. KILIÇASLAN sözlerine şu şekilde devam etti ‘Şu anda Türkiye’nin yurt dışında en tanınır markası olarak Türk Hava Yolları birinci Kızılay ve AFAD ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor. Artık tüm Dünya’ya hizmet eder duruma geldik. İmkanlarımızı Türkiye ve Dünya’da ihtiyaç olan her yerde kullanıyoruz. Ben özellikle AFAD İl Müdürlüklerini ve AFAD’ı güçlendiren iradeye teşekkür ediyorum, milletim adına teşekkür ediyorum, ülkem adına teşekkür ediyorum. İzmir depreminde nasıl çalıştıklarını gördünüz, AFAD gönüllülerimizde var. 4 saat sonra İzmir’e gittik, enkaza girdik. Kurum olarak şunu söylemek istiyorum, çok güçlüyüz, bizim Eğirdir’deki 2 mahalledeki yapacağımız iyileştirme sayın İçişleri bakanımızın da dediği gibi Allah korusun, Afet sonrasında 7 lira harcayacağımıza, afet öncesinde 1 lira harcayıp afeti bitirelim. Bizim şu anda Eğirdir’de yapacağımız yatırım ve projede işte bu. Afetten önce harcayacağımız 1 lira ile 7 lira harcamaktan kurtulacağız. Sayın Başkanımız olmak üzere, Belediye Meclisi Üyelerimiz olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum. ‘ dedi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise; ‘Bizlerle bugün bilgi paylaşımı yapmamıza fırsat sağlayan İl AFAD Müdürümüze ve misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten AFAD İl Müdürlüğümüzü biz 2 kardeş kuruluş olarak görüyoruz. Sayın Müdürümüz Menderes mahallemiz ve imaret mahallemiz için müjdeleri verdi. Biz kurumumuza bütçe ayrılması, bu bütçelerin Eğirdir’imize kullanılmasında büyük emekleri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU’ya, Isparta Valimiz Sayın Ömer SEYMENOĞLU’na, Isparta Milletvekilerimiz Sayın Süreyya Sadi Bilgiç’e, Recep Özel’e, Mehmet Uğur Gökgöz’e, İl AFAD Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Bizlerde özellikle 2021 yılı Afet Eğitim Yılı etkinlikleri çerçevesinde kendi personelimizle birlikte bu eğitimleri gerçekleştirip, mahalle mahalle, köy köy, okul okul bu ilkyardım bilgilerini paylaşıp katkı sağlamak istiyoruz, sayın İl AFAD Müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyoruz.’ dedi.Daha sonra Belediye Meclisi toplantısına katılan Eğirdir’li hemşehrimiz Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü öğrencisi Hazal Akkulak, Anda Kardeşe Vefa Derneğinin çalışmaları hakkında bir sunum yaptı. Gönüllü arama kurtarma personeli ve Afet farkındalık eğitmeni olarak çalıştıklarını ifade eden AKKULAJK, başta İzmir depremi, Giresun sel felaketi olmak üzere muhtelif afet, arama ve kurtarma görevlerinde yer aldığı bilgilerini Başkan Veli GÖK ve Eğirdir Belediye Meclisi ile paylaştı. Başkan Veli Gök Hazal Akkulak’a katkılarından dolayı teşekkür etti.Eğirdir Belediye Meclisi’nin Şubat Ayı ilk birleşimi gündemdeki maddelerin görüşülmesi ile devam etti. Eğirdir Belediye Meclisinin Şubat ayı ikinci birleşimi bugün saat 18.00’de İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya’nın katılımı ile devam edecek.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)