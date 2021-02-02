Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim ve Meclis Üyeleri, imkansızlıklar nedeniyle uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için TOBB’un gönderdiği 55 tabletle yetinmeyip kendi aralarında topladıkları paralarla 80 tablet daha alıp, Milli Eğitim’e teslim ettiler.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında imkansızlıklar nedeniyle uzaktan eğitime katılmayan öğrenciler için başlatılan tablet bilgisayar kampanyası tüm yurt genelinde uygulanıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilmesi için ITSO’ya 55 tablet gönderdi.ITSO Başkanı Mustafa Tutar ve yönetimi, TOBB’un oda kontenjanı olan 55 tablet bilgisayar ile yetinmeyip kampanyayı kendi içlerinde büyüttüler. ITSO yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri arasında toplanan paralar ile 80 tablet daha satın alındı. 135 tablet bilgisayar, ITSO Başkanı Mustafa Tutar tarafından öğrencilere dağıtılmak üzere Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz’a teslim edildi.ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ve bağlı odalarının her zaman eğitimin yanında olduğunu söyledi. ITSO’nun girişimleri ile TOBB’un yaptığı meslek liselerinden birisinin Isparta’ya kazandırıldığını hatırlatan Tutar, “bugünde üst birliğimiz ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında odamıza gönderilen tabletleri Milli Eğitime teslim ediyoruz. 55 tabletin üzerine 80 tablet daha alarak öğrencilerimizin imkanına sunuyoruz. ITSO her zaman olduğu gibi bundan sonra da eğitime destek vermeye devam edecektir” dedi.Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz da ITSO Başkanı Mustafa Tutar nezdinde yönetim kurulu ve meclis üyelerine teşekkür etti.