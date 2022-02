İlimizde meydana gelen her türlü DOLANDIRICILIK suçlarıyla ilgili EMNİYET birimlerindeki adli ve idari süreçleri hızlandırmak, suç ve suçlularla mücadeleyi koordineli bir şekilde yürütmek üzere;Isparta Emniyet Müdürlüğü ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ uhdesinde;DOLANDIRICILIK SUÇLARI İLE MÜCADELE Birimi 7/24 kesintisiz her türlü başvuruyu almak ve değerlendirmek maksadıyla yeniden yapılandırılmıştır.Değerli Ispartalı hemşehrilerimizinİletişim Yolu İle Kontör/Para/Altın Talebi Dolandırıcılığı,İnternet Yolu İle Dolandırıcılık,SMS/E-Mail/İnstagram Yolu İle Dolandırıcılık….gibiHer türlü dolandırıcılık faaliyetleri konusunda karşılaşacakları mağduriyetleri aşağıda yer alan iletişim araçlarıyla zaman geçirmeksizin ulaştırmalarını bekliyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.7/24WhatsApp:Bip: