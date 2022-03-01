ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
İlimizde meydana gelen her türlü DOLANDIRICILIK suçlarıyla ilgili EMNİYET birimlerindeki adli ve idari süreçleri hızlandırmak, suç ve suçlularla mücadeleyi koordineli bir şekilde yürütmek üzere;
Isparta Emniyet Müdürlüğü ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ uhdesinde;
DOLANDIRICILIK SUÇLARI İLE MÜCADELE Birimi 7/24 kesintisiz her türlü başvuruyu almak ve değerlendirmek maksadıyla yeniden yapılandırılmıştır.
Değerli Ispartalı hemşehrilerimizin;
İletişim Yolu İle Kontör/Para/Altın Talebi Dolandırıcılığı,
İnternet Yolu İle Dolandırıcılık,
SMS/E-Mail/İnstagram Yolu İle Dolandırıcılık….gibi
Her türlü dolandırıcılık faaliyetleri konusunda karşılaşacakları mağduriyetleri aşağıda yer alan iletişim araçlarıyla zaman geçirmeksizin ulaştırmalarını bekliyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.
7/24 0246 228 14 10 / 0505 318 32 00
WhatsApp: 0505 318 32 44
Bip: 0505 318 32 44
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ