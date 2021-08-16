Kovid-19 hedef değiştirdi

3 askerimiz şehit

Aşılamada yeni gruplar belli oldu

TBB’den sel açıklaması

Kabil karıştı

Haiti’yi deprem vurdu

Fenerbahçe sezonu 'Mesut' açtı!

16 Ağustos 2021 Pazartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleriokuyucuları için derledik.Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki Küresel Sağlık Güvenliği Merkezi'nin eş direktörü Dr. James Lawler, Koronavirüsten en çok etkilenen yaş grubunun değiştiğine dikkat çekti ve "30'lu yaşlarındaki yetişkinler için hastaneye yatış oranları rekor seviyelere ulaştı" dedi.Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde üç askerin şehit olduğunu, iki askerin yaralandığını duyurdu.Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere aşı hakkı tanımlandı. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara dördüncü doz aşı hakkı verildi. PCR testi pozitif çıkan kişiler, daha önce, hastalığı atlatmalarından 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre 1 aya indirildi.TBB, sel felaketlerinin yaşandığı Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde müşterilere kolaylıklar sağlanması için tavsiye kararları aldı.Afganistan'ın kontrolünün Taliban'a geçmesinin ardından THY, bu ülkeye seferleri durdurdu. Afganlar ülkelerini terk etmek için Kabil Havalimanına akın ederken, yaşanan olaylar neticesinde 5 kişi hayatını kaybetti.Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1297'ye yükseldi, yaralı sayısı ise 5 bin 700'ü aştı.Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u Mesut Özil'in golüyle 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı