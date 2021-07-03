Isparta’da inanılmaz enerji aldım

ESNAF BELEDİYE ÇALIŞMALARINDAN MEMNUN

ÇARŞIMIZDA YAPILAN ÇALIŞMALARLA

İŞYERLERİMİZİ AKŞAMLARI DA AÇIYORUZ

VATANDAŞ OLARAK MÜCADELEYE DESTEK VERMELİYİZ

BAŞKANIMIZ BİZİ ASLA ÜZMEDİ

ESNAFIN GÜLER YÜZÜ MEMNUN ETTİ

BAKAN YARDIMCISI NEBATİ,

BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’İ ZİYARET ETTİ

İNANILMAZ ENERJİ ALDIM

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, esnaf ziyaretinde bulundu, Başkan Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Nebati, “Isparta’da inanılmaz bir enerji aldım” derken, Başkan Başdeğirmen’in, Isparta’nın lehine ciddi adımlar attığını söyleyerek, “Bugün bu atılan adımların semeresini özellikle esnaf ziyaretimizde, yapmış olduğunuz çalışmalarla ve esnafın size teşekkürleriyle de yaşatmış oldunuz” ifadelerinde bulundu.Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, İş Dünyası Buluşması için geldiği Isparta’da, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından, Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, belediyeye yaya olarak geçti, esnaf ziyaretinde bulundu.Bakan Yardımcısı Nebati’ye, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Başkan Vekili Hamidullah Armağan, Merkez İlçe Başkanı Yasir Pirimoğlu ve teşkilat mensupları eşlik etti.1 Temmuz itibariyle kademeli normalleşmede yeni bir döneme geçen esnaf ile bir araya gelen, sohbet eden Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaya devam edilmesi gerektiğini dile getirirdi. Esnaflar da işlerinin açılmasından dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirirken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in şehre önemli hizmetler kazandırdığını ve Isparta’nın her geçen gün çok daha güzelleştiğini ve modernleştiğini aktardılar.Bakan Yardımcısı Nebati, esnafa ‘hayırlı işler’ dileklerini iletti. 1 Temmuz itibariyle normalleşme süreciyle birlikte esnafın işlerinde hareketlilik olup olmadığını soran Nebati’ye esnaf, “İşlerimizde geçen aya göre büyük bir hareketlilik var” derken Matbaalar Çarşısı olarak belediyenin yapmış olduğu sokak düzenlemelerinden dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler. Esnaf, “Çarşımızın aydınlatmalarının da yapılmasıyla sokaklarımızda akşam saatlerinde de ciddi bir hareketlilik var. Belediyemizin yaptığı çalışmalarla artık işyerlerimizi akşamları da açıyoruz. Başkanımız çarşımızı 10 gün sürmedi bizlerin görüşlerini alarak düzenledi. Belediye çarşımıza yatırım yapacak, ‘ne zaman yapalım’, ‘ne zaman uygun görürsünüz’ diyerek bizlere sordu. Ortak kararla yapıldı, herkes mutlu oldu. İnşallah önümüzdeki günler bizim için daha iyi olur” dediler.Pandemiyle mücadelede devletin ciddi çalışmalar yaptığını, kendilerinin desteklendiğini dile getiren esnaf, “Bizlerde vatandaşlar olarak bu mücadeleye elimizden geldiğince destek vermeliyiz. Son 45 gündür piyasanın hali çok iyi. Tüm esnafımızın işleri iyileşti. İnşallah devamı da gelir” görüşlerinde bulundu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in çalışmalarından ve kendilerine gösterdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden esnaf, “Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Asla bizi üzmedi. Her zaman mütevazi davrandı. Allah razı olsun kendisinden çok memnunuz. Bu bölgeyi bir haftada bitirdi. Biz esnaflar memnunuz. Biz başkanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan, ekibinizden kat kat razıyız. Allah gücünüzü kuvvetinizi artırsın, ayağınıza taş değirmesin. ” ifadelerinde bulundu.Esnafın güler yüzünden, hizmetlerden memnun olmasının kendisini mutlu ettiğini dile getiren Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati de, Isparta ziyaretinin kendisine büyük moral olduğunu ve iki ay içerisinde esnafın çok daha güzel işlerinin olacağını dile getirdi.Bakan Yardımcısı Nebati, Matbaalar Caddesi ve Mimar Sinan Caddesi esnaflarını ziyaretinin ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Nebati’yi, Isparta’da misafir etmekten duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Sizlerle birçok kez istişarelerde bulunduk. İstişarelerimizin tek amacı vardı, o da Isparta’mıza ne gibi katkı sağlayabiliriz noktasındaydı. Sizler bize çok büyük destekler verdiniz bizlerde şehrimizde güzel işler yaptık. Kullandığımız paraları tüm vatandaşlarımızın, çoğunluğun istifade edebileceği yatırım alanlarında kullanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın manifestosunda yazan maddeleri uyguluyoruz. Amacımız insan. Vatandaşlarımızın çok daha rahat bir şekilde hayatlarını idame edebilmesi, Isparta’mızın diğer illere göre daha ileride olabilmesi, vatandaşımızın daha mutlu ve huzurlu bir şekilde hayatını idame edebilmesi. Hedefimiz yaşanabilir şehirlerarasında en yukarıda olabilmek. Bunlar bizim için çok önemli. Bizde sizden almış olduğumuz destekle şehrimizde hem sporda, sağlıkta, eğitimde, kültürde, hem de vatandaşımızın sosyal hizmetlerinde elimizden geldiğinin çok daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Sizlere vermiş olduğunuz desteklerden, ilimizi ziyaretlerinizden dolayı şahsım, belediyem ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati de, güller diyarı Isparta’nın kendisini güle yakışır şekilde karşıladığını söyledi. İllerde iş dünyası buluşmaları düzenlediklerini ve bu kapsamda da Ispartalı iş insanlarıyla bir araya geldiklerini hatırlatan Nebati, parti binasından belediyeye gelişinde tamamen habersiz bir şekilde esnaf ziyareti gerçekleştirdiklerini ve bu esnada esnaftan çok güzel yorumlar aldıklarını söyledi. Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, “Her şehre gittiğimizdeki keyfin bir fazlasını da Isparta’da yaşadım. İl başkanlığımızı ziyaretin ardından belediyeye gelirken, tamamen spontane bir şekilde gelişen, mizansen olmayan bir şekilde esnafın içerisine girdik. Normalde 5 dakikalık yolu bir saati aşkın bir sürede yürüyerek geldik. Burada inanılmaz derecede bir enerji aldım. Çünkü özellikle sabahtan buyana grafiklerle anlatmaya çalıştığım konu bizler, Isparta halkı ve iş dünyası açısından kanıtlanmış bir duruma dönüştü. Hiçbir mizansen olmadan esnafa çat kapı girdik, esnaf bizi adeta başının üzerinde ağırladı. İfade etmeye çalıştığımız şeyleri bizzat bugün yaşatmış oldunuz, teşekkür ediyorum. Belediye başkanı olduğunuz günden beri, milletvekillerimizle birlikte Ankara’yı, Isparta’nın lehine atılacak adımlar noktasında dolaşıyorsunuz. Şehrin lehine olabilecek kararların alınmasında, maddi imkanların genişletilmesinde ciddi adımlar atıyorsunuz. Bugün de bu atılan adımların semeresini özellikle esnaf ziyaretimizde, yapmış olduğunuz çalışmalarla ve esnafın size teşekkürleriyle de yaşatmış oldunuz. Belediyeler, merkezi idare olarak bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bize çizilmiş yol çerçevesinde doğru, düzgün, sağlam ve gerçeklerle hareket eden, sanal dünyayla, sanrılarla hareket etmeyen, doğru işleri yapmaya gayret eden ve yaparken de mutlak suretle milletin duygularına hitap eden, milletin beklentilerini yerine getiren bir anlayış içerisinde çalışıyoruz. Bugün bu anlayışı gerek milletvekillerimiz, milletvekilimiz Recep bey, gerek iş dünyası gerek esnaf, gerek teşkilatlarda özellikle de şu anda bulunduğumuz Isparta Belediye Başkanlığı makamında ve geldiğimiz süreç içerisinde yaşadık. Bugün güller diyarı tam güle yakışır bir şekilde bizi karşıladı. Allah hepimizin yolunu açık etsin, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.