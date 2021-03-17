ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ





02.03.2021 günü saat 14.30 ile 17.00 arasında İlimiz Ayazmana Mahallesinde Müşteki T.Y. isimli şahsın ikametinde meydana gelen ikametten hırsızlık olayında, 1650 Euro, 2 adet altın bilezik, 2 adet altın küpe, 1 adet altın yüzük çalınmış, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerimizce yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde;



Şüpheli şahısların İlimize bir araç ile gelip gittikleri tespit edilmiş, konu hakkında çevre İl Emniyet Müdürlükleri ile bilgi paylaşımı yapılması sonucu Manisa ili, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile yapılan ortak çalışmalarda, şüpheliler belirtilen araç ile Manisa ili Turgutlu ilçesinde de Evden Hırsızlık olayı gerçekleştirdikten sonra yakalanmış, haklarında gerekli tahkikat yapıldıktan sonra şüpheli şahıslar E.U., D.U. ve T.B. 10.03.2021 günü Manisa ili Turgutlu ilçesinde sevk edildikleri Adli Makamlarca TUTUKLANARAK cezaevine teslim edilmişlerdir.



Vatandaşlarımızın evlerinden ayrılırken kapılarını kilitlemeleri, apartman giriş kapılarının tanınmayan ve apartman sakini olmayan kişilere açılmaması, sürekli kapalı tutulması hırsızlık olaylarının engellenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.







Kamuoyuna saygıyla duyurulur.