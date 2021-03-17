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Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun 18 Mart mesajı...

Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun 18 Mart mesajı...
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Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Mesajı
 
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, vatan topraklarımızı savunmak ve korumak için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimizin inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın tarihidir.
 
Çanakkale, paylaşılmak ve tarihten silinmek istenen bir cihan imparatorluğu içinden kahraman bir milletin varlığını bütün dünyaya ispat ettiği tarihte eşine rastlanamayacak kadar muhteşem bir milli duygu, milli inanç, istiklal ve kahramanlık ile bir ulusun bir coğrafyayı nasıl vatan yaptığının bir ifadesidir.
 
Çanakkale Zaferinin en önemli sırlarından biri, iman dolu sinelerdeki şahadet arzusudur. Şehitlik arzu ve iştiyakı Çanakkale’de zafer, gazi Seyit Onbaşı’nın sırtında muazzam bir güç olmuştur. Vatanı uğruna ölme arzusu, muhtelif renk, ırk, dilde olan ve ülkenin dört bir yanından gelen vatan evlatlarını bu mevzide buluşturmuştur.
 
Bu Kutsal topraklar için toprağa düşen aziz şehitlerimizdeki ruh, fikir, ahlak ve vatan aşkı milletimizin engin karakterini oluşturmaktadır. Şanlı zafer bir asır geride kalmış olsa da milletimizin genlerine işleyen Çanakkale ruhu asla değişmeyecektir. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış olan bu vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın ilelebet dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak önceliğimiz olmalıdır.
 
Bu duygularla, bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden, 18 Mart Şehitler Günü ve bugüne adını veren Çanakkale Zaferinin 106. Yıldönümünde, Çanakkale’de eşsiz mücadele veren, başta Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyorum.

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