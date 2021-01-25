İçişleri Bakanlığımızca başlatılan ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” ve “Narkorehber” projesi kapsamında; uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturma, bilinçlendirme ve vatandaşların sürdürülen mücadeleye aktif katılımının sağlanması amacıyla, 22 yaş ve üzeri yetişkinlere yönelik olarak; Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tubim Büro Amirliği görevlilerince, 01.01.2020 – 21.01.2021 tarihleri arasında, eğitim faaliyetlerine pandemiden ötürü uzun süre ara verilmesine rağmen; Covid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yüz yüze ve ZOOM Programı üzerinden düzenlenen toplam 84 eğitim faaliyetinde;
|Eğitim Verilen Meslek Grupları
|Eğitim Verilen Kişi Sayısı
|Öğretmen
|2102
|Öğrenci velisi
|428
|Kamu Görevlisi
|171
|Özel Güvenlik Görevlisi
|211
|Emniyet Mensubu
|197
|Halk Eğitim Müdürlüğü Kursiyerleri
|158
|Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Personeli
|55
|Kredi Yurtlar Kurumu Personeli
|257
Tabloda yer alan meslek gruplarına yönelik toplam 3579 kişiye eğitim verilmiştir.
İl Merkezimizde bulunan 69 okulda öğretmen ve velilere yönelik eğitim faaliyeti yapılmış olup; il merkezi ve ilçelerimizde bulanan diğer okullara ilişkin eğitim planlamalarına devam edilmektedir.
Ayrıca yine bu süre içerisinde; Iyaşpark AVM, Centrum Garden AVM, Iyaş Bulvar AVM, SDÜ Uygulama Noktası, Sav Uygulama Noktası ve Gölcük Uygulama Noktasına olmak üzere toplamda 6 Narko-Nokta Standı açılmış, AVM müşterileri ve yolculardan oluşan 652 vatandaşımıza pandemi kurallarına uygun şekilde broşür dağıtımı yapılarak Madde Bağımlılığıyla Mücadele konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.