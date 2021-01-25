ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

Eğitim Verilen Meslek Grupları Eğitim Verilen Kişi Sayısı Öğretmen 2102 Öğrenci velisi 428 Kamu Görevlisi 171 Özel Güvenlik Görevlisi 211 Emniyet Mensubu 197 Halk Eğitim Müdürlüğü Kursiyerleri 158 Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Personeli 55 Kredi Yurtlar Kurumu Personeli 257

İçişleri Bakanlığımızca başlatılan ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde hayata geçirilenprojesi kapsamında; uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturma, bilinçlendirme ve vatandaşların sürdürülen mücadeleye aktif katılımının sağlanması amacıyla, 22 yaş ve üzeri yetişkinlere yönelik olarak; Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tubim Büro Amirliği görevlilerince, 01.01.2020 – 21.01.2021 tarihleri arasında, eğitim faaliyetlerine pandemiden ötürü uzun süre ara verilmesine rağmen; Covid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yüz yüze ve ZOOM Programı üzerinden düzenlenen toplam 84 eğitim faaliyetinde;Tabloda yer alan meslek gruplarına yönelikeğitim verilmiştir.İl Merkezimizde bulunan 69 okulda öğretmen ve velilere yönelik eğitim faaliyeti yapılmış olup; il merkezi ve ilçelerimizde bulanan diğer okullara ilişkin eğitim planlamalarına devam edilmektedir.Ayrıca yine bu süre içerisinde; Iyaşpark AVM, Centrum Garden AVM, Iyaş Bulvar AVM, SDÜ Uygulama Noktası, Sav Uygulama Noktası ve Gölcük Uygulama Noktasına olmak üzere toplamda 6 Narko-Nokta Standı açılmış, AVM müşterileri ve yolculardan oluşan 652 vatandaşımıza pandemi kurallarına uygun şekilde broşür dağıtımı yapılarak Madde Bağımlılığıyla Mücadele konusunda bilgilendirme yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.