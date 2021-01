CK Enerji Akdeniz Elektrik’ten

MÜHİM’lerde ‘işaret dili’ ile hizmet

Antalya, Burdur ve Isparta’da görevli tedarik şirketi olarak faaliyet gösteren CK Enerji Akdeniz Elektrik, yüksek müşteri memnuniyeti hedefi, sürdürülebilir ve kapsayıcı bakış açısıyla toplumun her kesiminde fırsat eşitliğinin sağlanmasına destek olmak için çalışanlarına ‘işaret dili eğitimi’ veriyor. CK Enerji Akdeniz Elektrik’in bugüne kadar uzman isimler aracılığı ile sunduğu eğitimlerinden yararlanan 40 personel özellikle Müşteri Hizmet Merkezleri’nde (MÜHİM) işitme engelli vatandaşların taleplerine çözüm üretiyor. Her türlü abonelik ve fatura işleminin gerçekleştirdiği MÜHİM’lere gelen işitme engellileri, işaret dili eğitimini alan personel karşılıyor ve tüm işlemlerinde kendilerine yardımcı oluyor.İşitme engelli müşterilere daha iyi bir hizmet verebilmek amacıyla işaret dili eğitimlerine başladıklarını söyleyen, “Şu ana kadar yaklaşık 50 saatlik bir eğitim düzenledik. Bu eğitime 40 personel katıldı. Son olarak 8 kişiden oluşan yeni grubumuz 16 saat eğitim aldı. Projemiz ilerleyen dönemlerde devam edecek. Bizim için müşterilerimizin memnuniyeti çok önemli. Her müşterimizin eşit fırsatlardan faydalanması, hizmet merkezlerimizden memnun şekilde ayrılması, mutlu olması bizim için çok değerli” dedi.Eğitim süreci ile ilgili de bilgi veren ve olumlu geri dönüşlerden bahseden Yıldırım, “Programın büyük bir kısmını pandemi koşulları nedeniyle online olarak gerçekleştirdik. Eğitime katılanların müşteri ile buluşmaları oldukça pozitif geçiyor. Kısa sürede çok olumlu geri dönüşler aldık. CK Enerji Akdeniz Elektrik olarak müşterilerimizin memnuniyeti bizler için çok değerli. Dolayısıyla biz bu eğitimlere devam ederek daha çok işitme engelli müşterimize ulaşmaya, onlara en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.İşaret dili eğitimi alan isimlerden biri olanda, “Şubelerimize oldukça fazla işitme engelli müşterilerimiz geliyor. Onlarla anlaşmakta çoğu zaman zorlanıyorduk. Bu eğitim sonrasında artık çok güçlü bir şekilde iletişim kuruyoruz” ifadesini kullandı.İşitme engelli müşterisi ile başından geçen bir olayı anlatan Filiz Tanış, “Bu eğitimlerden sonra her ay düzenli olarak fatura ödemeye gelen işitme engelli müşterimizle iletişim kurdum. İşaret dili bildiğimi öğrendikten sonra ilk defa müşterinin yüzünde bir gülümseme gördüm. Müşterimizin merkezimizden memnun ayrılması bizi çok mutlu etti” dedi.Fatura işlemi için CK Enerji Akdeniz Elektrik’in Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne gelen işitme engelli Muhammet Bursa ise personellerin işaret dili bilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “CK Enerji Akdeniz Elektrik’e fatura ödemek için geldim. İşaret dili hizmeti var. Faturamı ödedim. Bu hizmetten çok memnun kaldım.”