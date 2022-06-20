Çok sayıda evrak (dosya, ajanda, klasör, yazışma evrakları vb.),

1 adet gaz tabancası ve şarjörü,

1 adet ruhsatsız 9 mm 14’lü tabanca ve şarjörü,

51 adet 9 mm fişek,

1 adet tam otomatik ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 6 adet şarjör,

30 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir.

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Yurt genelinde 43 ilde eş zamanlı olaraktarihinde “adı altında gerçekleştirilen Nitelikli Dolandırıcılık operasyonu kapsamında;Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada Isparta il merkezine bağlı olan köyde eski muhtar ve azalarının yetkilerini kullanarak, kimi zaman da tehdit ve yıldırma politikaları uygulayarak usulsüz işlemler gerçekleştirdikleri bu şekilde Kamu zararına yol açtıkları, dosya kapsamında yapılan incelemeler ve Bilirkişi Raporları ile tespit edilmiştir.Yapılan çalışmalar ve aramalar neticesinde;Ele geçen suç unsuru malzemelere el konularak, konu ile ilgiliNitelikli Dolandırıcılık, Zimmet, Resmi Belgede Sahtecilik, 6136 SKM (Silah Kaçakçılığı) suçlarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.