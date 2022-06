Başkan Başdeğirmen: Babalık dünyadaki en yüce duygulardan biridir

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte Babalar Günü dolasıyla karanfil dağıttı, Babalar Gününü kutladı.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Babalar Gününü unutmadı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte Babalar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı. Başdeğirmen çifti, Mimar Sinan Caddesi’nde esnaf, baba ve baba adaylarına karanfil dağıtarak, Babalar Gününü kutladı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, aile ve toplumun temel direğinin baba olduğunu belirtti. Babaların hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan her türlü çileye göğüs gererek, çocuklarını en iyi şekilde geleceğe hazırlamak amacıyla büyük bir özveriyle çaba harcadıklarına değinen Başkan Başdeğirmen, babalığın yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen dünyadaki en yüce duygulardan biri olduğunu söyledi.Başkan Başdeğirmen, “Hayatlarının her anında sınırsız sevgi, destek ve güvenlerini hissettiğimiz, bir çınar ağacı gibi gölgesinde huzur bulduğumuz babalarımıza şükran borçluyuz. Başta, büyük bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere, hayatı boyunca maddi, manevi bütün imkânlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babaların Babalar Gününü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum” şeklinde konuştu.