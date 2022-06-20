Isparta Belediyesi öncülüğünde Tarihi Damgacı Sokakta gerçekleştirilen 18 evin restorasyonu ve sokak sağlıklaştırılması çalışmalarında 5 evin restorasyonunda sona gelindi.Isparta Belediyesi, sit konumunda bulunan tarihi yapılara sahip çıkıyor. Bu kapsamında Tarihi Damgacı Sokakta bulunan 29 evin projelendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 11’i tescilli 7’si tescilsiz toplam 18 evin restorasyonu ve sokak sağlıklaştırılmasına başlanmıştı. Isparta Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Anıtlar Kurulunca ortak yürütülen restorasyon ve sokak sağlıklaştırılması çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.Damgacı Sokak’ta devam eden çalışmalarda 5 evin restorasyonunda sona yaklaşıldı. Evler yenilenen yüzleriyle farklı bir görünüme kavuşuyor. 5 evin tamamlanmasının ardından restorasyon çalışmaları projelendirilen diğer yapılarda devam edecek.Çalışmalarda binalar dış görüntüsü, boyası ve çatısıyla ilk zamanki haline getiriliyor. Yılsonuna kadar evlerin restorasyonunun tamamlanması ve mülk sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Damgacı Sokak, restorasyon ve sokak sağlıklaştırılmasının ardından kente tarihi doku olarak geri kazandırılacak ve şehre gelen misafirlerin ağırlanabileceği güzel bir alan haline gelecek.