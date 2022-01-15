Isparta merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda sosyal medya siteleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan 12 şüphelinin 7’si tutuklandı.



Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçu ile mücadele kapsamında 12 Ocak tarihinde Isparta merkezli Afyonkarahisar, İzmir, Antalya, Adana, Ankara, Bolu, Çorum İstanbul, Samsun illerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda birçok kredi kartı, dijital meteryale ve teknolojik cihaza el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, M.D, Ö.F.S, O.Ş, E.D, B.Y., Z.G ve A.D. tutuklandı. Y.S, H.Y.P, G.A, A.D ve E.B isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.