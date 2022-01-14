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Gülistan Camii avlusu 3 boyutlu taşlarla rengarenk görünüme kavuştu

Gülistan Camii avlusu 3 boyutlu taşlarla rengarenk görünüme kavuştu
ISPARTA
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Gülistan Camii avlusu 3 boyutlu taşlarla rengarenk görünüme kavuştu
Isparta Belediyesi tarafından Gülistan Camii avlusu ve etrafında düzenleme çalışması başlatıldı. Camii avlusunda 4 bin metrekarelik alan 3 boyutlu renkli taşlarla kaplanırken, bölgenin su, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı da yenilendi.
 
Isparta Belediyesi, camilerin çevre düzenlemesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, göreve gelmesinin hemen ardından Gülistan Camii girişinde kod farkı olması nedeniyle yaşlı ve engelli vatandaşların camiye daha rahat girip, çıkmaları için asansör yapılması talimatını vermişti. Kurulan asansör sayesinde yaşlı ve engelli vatandaşlar, camiye daha rahat giriş, çıkış yapabiliyor. Şimdi de Gülistan Camii avlusu ve etrafında çevre düzenlemesi çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda camii avlusu renkli taşlarla kaplandı, bölgenin altyapısı da yenilendi.
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Gülistan Camii avlusuna 4 bin metrekare 3 boyutlu renkli taş döşendi. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nce de bölgedeki su, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı yenilendi. Cami tuvaletleri de yenilenirken, musalla taşı üzeri güneş ve yağmurdan korunmak için kapatılacak, şadırvan ise yenilenecek.
Gülistan Mahallesi Muhtarı Zafer Uzun, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından kendilerinin asansör talebi olduğunu belirterek, bu talebin anında karşılık bulduğunu söyledi. Uzun, “Camimizin girişi yüksekte kalıyor. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız camimize girip çıkarken zorlanıyorlardı. Allah razı olsun çok duyarlı bir belediye başkanımız var, talebimizi hemen yerine getirdi. İlerleyen zamanlarda altyapıyla ilgili sıkıntılar başladı. Sayın başkanımıza bu durumu aktardık. Hemen yağmur suyu ve içme suyu hattını yeniletti, kanalizasyon hattını yaptırdı. Avludaki taşları yeniledik. Musalla taşımızın üzeri açıktı, onun üzerini örtüyoruz. Musalla taşımızı da yeniledik. Çalışmalar tamamlandığı zaman belediye başkanımızla burada cuma namazı kılmak istiyoruz. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Gülistan Camii etrafındaki esnaflar da yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler. Esnaflar, “Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’den Allah razı olsun. Gülistan Mahallesi Camisini güzelleştiriyorlar. Güzel bir iş çıkartacaklar. Bizi bir yeniliğe kavuşturdular. Yapılan her şey için Allah razı olsun. Buraya yapılan bir emek 40 sene daha hizmet eder. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundular.
 
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