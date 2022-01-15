İKİ ADAY BAŞKANLIK İÇİN YARIŞTI

Isparta Sıhhi Tesisatçılar Kaloriferciler Fotoğrafçılar Odası Olağan Genel Kurulu, Esnaf Odaları Birliği Toplantı Salonu’nda yapıldı.İl merkezindeki oda kongrelerinde sona yaklaşıldı. Onuncu Kongre için yine iki aday yarıştı.Kongrede Divan Başkanlığını Birlik Başkanı Ahmet Tural yaptı.Gündem gereği yönetim ve denetim kurulu raporları okundu, bilanço ve tahmini bütçe aktarıldı ve üyeler tarafından oy birliği ile kabul edildi.Mevcut Başkan Halil İbrahim Dışpınar beyaz liste ile diğer aday İrfan Arıkboğa ise mavi liste ile seçime girdi.310 üyesi bulunan adanın 4. Cü dönemi için mevcut Başkan Halil ibrahim Dışpınar galip çıktı.