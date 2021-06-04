ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜKaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele kapsamında 2021 yılı Mayıs ayı içerisinde 15 adet operasyon gerçekleştirilmiştir.Yapılan çalışmalarda; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna Muhalefet, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, suçlarından 16 şahsa adli işlem yapılmış, bu şüphelilerden;35 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 20.000 dal boş makaron, 15 kg kıyılmış tütün, 36 şişe ve 34 litre kaçak içki, 1 adet diş kalıbı, 3 adet kaplama diş ile 1 adet diş düzeltme cihazı ele geçirilmiştir.Ayrıca haklarında arama kararı bulunan 14 şahıs ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yakalanmış, bu şahıslardan 13’ü adli makamlarca tutuklanmış, 1 şahıs ise adli makamlar tarafından serbest bırakılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.