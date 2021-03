Normalleşme için gün sayan 38 il



Sağlık Bakanı'nın yayınladığı her yüz bin kişide korona vaka sayısına göre bütün iller risk durumu göz önünde bulundurularak kategorilere ayrıldı.



Kentlerdeki kısıtlamalar da bu gruplandırmaya göre esnetildi. Düşük risk taşıyan 12 ilde vatandaşlar rahat bir nefes alırken; kısıtlamaların kaldırılmasına en yakın 38 şehir normalleşme için gün sayıyor.



Sağlık Bakanlığının açıkladığı haftalık her 100 bin kişideki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'ndeki iller en yüksek oranlara, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller ise en az vaka sayılarına sahip olmayı sürdürdü.



Koronavirüsle mücadelede başlatılan "yerinde karar" dönemi kapsamında, bugün itibarıyla il bazında "kademeli normalleşme" süreci hayata geçirildi. Bu çerçevede, illerin sınıflandırılacağı risk gruplarının belirlenmesi, kısıtlamaların kaldırılması veya tekrar uygulanmasına ilişkin kararların alınmasındaki ölçütlerden birini de haftalık vaka sayıları oluşturuyor.



EN İYİ DURUMDAKİ İLLER

Geçen hafta açıklanan verilere göre en iyi durumdaki Hakkari'deki sayı 3,21'den 4,97'ye yükseldi. Bu ili izleyen Şırnak'ta ise vaka sayısı, 3,91'den 2,29'a düştü. Önceki verilere göre, her 100 bin kişide en az vakanın görüldüğü 10 il arasındaki Batman'da sayı 8,71'den 8,06'ya, Van'da 13,92'den 10,13'e, Mardin'de 12,52'den 9,24'e, Siirt'te 20,54'ten 16,35'e düştü. Muş'ta 8,51'den 16,64'e, Diyarbakır'da 10,00'dan 17,94'e, Bitlis'te 15,10'dan 15,68'e, Kars'ta 18,60'dan 22,84'e yükseldi. Ülke genelinde her 100 bin kişide en az vakanın görüldüğü illerin arasına bu haftaki verilere göre vaka sayısı 20,42'den 15,40'a düşen Şanlıurfa, 18,45'ten 15,81'e gerileyen Bingöl ve 20,54'ten 16,35'e düşen Siirt girdi.



Buna göre en az vakanın görüldüğü iller bu hafta sırasıyla Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır oldu.



EN RİSKLİ İLLER KARADENİZ'DE

Geçen hafta açıklanan verilere göre, ülke genelinde her 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü 5 il olan Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun, bu hafta da ilk 5 sırada yer aldı ancak bu şehirlerin kendi içindeki sıralaması değişti. Vaka sayısı Trabzon'da 207,54'ten 239,52'ye, Rize'de 200,08'den 213,10'a, Ordu'da 228,40'tan 301,76'ya, Giresun'da 217,51'den 264,71'e, Samsun'da 202,94'ten 262,17'ye yükseldi.



Böylece en çok vakanın görüldüğü 5 il bu hafta, Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize şeklinde sıralandı. Bu illerin hepsinin haftalık vaka sayılarının 100 binde 200'ün üstünde olması dikkati çekti.



Bu şehirlerin ardından gelen ve haftalık her 100 bin kişide 100'den fazla vaka görülen iller sırasıyla, Tokat 166,50, Sinop 160,03, Osmaniye 145,13, Balıkesir 142,57, Aksaray 123,08, Konya 119,28, Adıyaman 116,20, Gümüşhane 114,58, Sakarya 114,34, Amasya 110,50, Edirne 107,43, Burdur 105,36 oldu.



İŞTE NORMALLEŞME İÇİN SIRADAKİ 38 İL

Düşük riskli illerdeki kısıtlamaların tamamına yakındı kaldırıldı. Şimdi sırada; haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 35 ila 100 olan iller var.



Normalleşme için gün sayan iller şu şekilde:



Gaziantep 36,35, Erzincan 37,13, Afyonkarahisar 38,44, Isparta 39,14, Manisa 39,64, Elazığ 39,68, Ankara 39,84, Hatay 40,46, Adana 41,22, Aydın 42,24, Bartın 42,72, Yozgat 42,75, Eskişehir 43,85, Malatya 46,35, Erzurum 48,30, Nevşehir 48,51, Bursa 49,78, Kırıkkale 51,43, İzmir 53,42, Düzce 55,91, Muğla 57,34, Ardahan 58,37, Niğde 58,59, Zonguldak 59,11, Bilecik 60,84, Karaman 64,76, Kilis 68,00, Kütahya 71,97, Çanakkale 81,51, Bolu, 83,10, Yalova 85,01, Tekirdağ 85,55, Kayseri 88,05, Artvin 88,67, İstanbul 89,90, Mersin 91,57, Kırklareli 96,44, Kocaeli 99,18.