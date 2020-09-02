Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele kapsamında 2020 yılı Ağustos ayı içerisinde 17 adet operasyon gerçekleştirilmiştir.Yapılan çalışmalarda; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, Tefecilik, Parada Sahtecilik suçlarından 18 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, bu şüphelilerden;108 litre kaçak akaryakıt, 4.800 dal boş makaron, 1.362 dal dolu makaron, 15 kg kıyılmış tütün, 14 paket bandrolsüz tütün, 120 tanesi sahte olmak üzere toplam 913 adet bandrol, 302,50 litre etil alkol, 3 şişe kaçak içki, 1 litre rakı yapımında kullanılan anason aroması maddesi, 84 adet cinsel içerikli ürün ve 2 adet sahte para ele geçirilmiştir.Ayrıca haklarında arama kararı bulunan 10 şahıs ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yakalanmış, bu şahıslardan 7’si adli makamlarca tutuklanmış, 3 şahıs ise adli makamlar tarafından serbest bırakılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.