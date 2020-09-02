METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

(SICAK HAVA DALGASI ETKİSİNİ ARTIRIYOR!)

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Perşembe (03.09.2020) gününden itibaren sıcak hava dalgası bölgemiz genelinde etkisini artırarak Cumartesi (05.09.2020) gününe kadar etkili olması beklenmektedir.

Sıcaklıkların, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, bölgemizin iç kesimlerinde (Burdur ve İsparta) Eylül ayında kaydedilmiş uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine yaklaşması ve yer yer üzerine çıkması beklenmektedir.

Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ila 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

Hafta sonuna kadar bazı il merkezlerimizde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıklar;

Antalya’ da hava sıcaklığı 33 -3 9 °C

Muğla’da hava sıcaklığı 34 - 39 °C

Burdur’da hava sıcaklığı 35 -38 °C

Isparta’da hava sıcaklığı 35 - 38 °C



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METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

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