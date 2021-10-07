ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



01.09.2021 ile 30.09.2021 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda;



Suç işlenmesinin önlenmesi ve suça karışanların yakalanması için şehrin farklı noktalarında yapılan 200 sabit ve seyir halinde uygulamalarda;



*17816 şahsın GBT kaydı sorgulanmış,

*Yoklama Kaçağı ve bakaya durumunda bulunan ayrıca çeşitli suçlardan aranan toplam 18 şahıs yakalanarak, haklarında adli ve idari işlem tesis edilmiştir.

*İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarının uymayan 11 şahsa tutanak tanzim edilmiştir.

*28 araç incelenmiş.

*1 adet ruhsatlı tabanca,

*1 adet ruhsatsız av tüfeği,

*4 Adet Kurusıkı Tabanca

*14 adet dolu fişek

*4 adet 6136 Sayılı kanun kapsamında yer alan bıçak ele geçirilmiş,

*1232 ihbara intikal edilmiştir.



Haber Merkezi tarafından bildirilen 1232 ayrı ihbara intikal edilerek gereği yapılmıştır.



Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir.



Her türlü talep ve bildirimlerini 0505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP tabanlı iletişim kanalımızdan yazılı olarak Isparta Emniyet Müdürlüğümüze ulaştırmaları bizlere güç katacaktır.



Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur.