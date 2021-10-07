KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13. Bölge Müdürlüğü



Sayı : E. 12247005-755.02 / 977080 06.10.2021

Konu : Patlatınalı Kazı Çalışması Yapılması



KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

(Tesisler ve Bakım Başmühendisliği)

Müteahhit Evrensel Yol İnş.A.Ş.’mn taahhüdü altında yapım çalışmaları devam eden Isparta-Burdur (Dostluk Yolu) Krn:0-K)00-14+500 Arası Muhtelif Kesimlerde Heyelan Islahı,Toprak İşleri,Sanat Yapılan,Köprü vc BSK Üstyapı İnşaatı İşi’nde;

08.10.2021 Cuma günü 10:00-15:00 saatleri arasında; 15-01 K K. No'lu (Dağ Yolu) Burdur-lsparta Yolu KK.No. suna göre-takriben Km.: 2+400 - 2+700 (Proje Km.si: 2+400 - 2+700) aralığına tekabül eden muhtelif kesimlerde, belirli aralıklarla kontrollü olarak patlatmalı kazı çalışması yapılacaktır. Patlatmalı kazı çalışması yapılacak kesimler mevcut güzergahın dışında olduğundan, yapılacak çalışmalardan dolayı belirtilen günler ve saatler arasında (kontrollü patlatmalı kazı çalışmasının yapılacağı aralıklarda) 15-01 K.K. No'lu (Dağ Yolu) Burdur-lsparta Yolunda trafik akışına engel bir durum oluşmayacaktır.









