Babalar Günü hediyelerinde

tercihiniz esnafımız olsun

Babalar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, ‘Bu özel günde hediye alışverişlerinde esnafımızı tercih edelim’ dedi.

Birlik Başkanı Ahmet Tural, babaların, ailenin birlikteliği, aile içi uyum ve ailenin güvencesini sağlama gibi yerine getirdikleri çok önemli görevlerle, sağlıklı toplum yapısının oluşturulmasına katkı sunduklarını belirterek “ Bu nedenle babaların sadece bu özel günde değil, her zaman gönüllerinin hoş tutulması gerekir. Çocuklarına karşı müşfik ve merhamet sahibi olan, ailesinin maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak için özveriyle çalışan babalar, evlatları için aynı zamanda bir rol modeldir. Bu gibi özel günler, hayatımızın eşsiz parçaları olan babalarımıza sevgimizi yansıtmak için bir vesile olmalı, ancak onlara sevgi ve saygı duygularımızı yılın bir günü değil, her günü göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ailesi, eşi ve çocuklarını geride bırakarak ay yıldızlı bayrağımız ve vatan toprağı uğruna terörle mücadelede görev yapan kahraman asker ve emniyet mensubu kardeşlerimiz olmak üzere, şehit babalarının ve tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum” dedi.



ESNAFIMIZDA BABALAR İÇİN

HER TÜRLÜ HEDİYE MEVCUT

Esnafımızda her bütçeye ve her babanın zevkine uygun hediyelerin mevcut olduğunu kaydeden Başkan Tural, “Evlatlar ve çevresindeki babaları mutlu etmek isteyenler, babaları sevindirmek için esnafımızı ziyaret etmeli. Esnaftan çam sakızı çoban armağanı bile hediye alınması, babaları mutlu edecektir. Bu özel günde onları mutlu etmek ufak da olsa büyük de olsa bir hediye almak daha değerli hissettirecektir. Özel günler esnafımız için de umut verici ve bereketli günler. En ucuzundan pahalısına her bütçeye her zevke uygun hediyeler için esnafımız tercih edilmeli” diye konuştu.