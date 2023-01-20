Çevik Gıda İşyerinin Pazar Günü gelirini ARYA Bebeğe Bağışlayacak
SMA TİP 1 hastası Arya bebeğe bir destekte Çevik Gıda'dan geldi. “Vakit azaldı bebeğimize sahip çıkalım” diyen Çevik Gıda, 22 Ocak Pazar Günü düzenlediği indirim fiyat kampanyasında kazandığı gelirin tamamını Arya bebeğin tedavisi için bağışlayacağını belirtti.
. Ispartalılar olarak o yavrumuzu sağlığına kavuşturmalı, valilik izni IBAN’a az çok demeden bağışta bulunmalıyız. Çevik Gıda olarak bizde evladımızın sessiz çığlığında yanında olup Arya bebek adına bir kampanya düzenledik. Kampanyamızda 22 Ocak Pazar Günü indirim yapacağız. Bu kampanya süresince kazandığımız bütün geliri de Arya bebeğe bağış yapma karar aldık. Gönül ister ki Arya bebeğin bütün tedavi masraflarını karşılamak ancak elimizden gelen şimdilik bu kadar. Buradan Ispartalılara söylemek istediğim ise sağlık parayla satın alınamayacak kadar değerli bir şey. Çünkü sağlık olmadan paranın hiçbir kıymeti yoktur. Bu yüzden daha küçücük yaşta sağlığını kaybetmiş ve hastalığıyla çetin bir mücadele veren kızımıza desteklerimiz ivedilikle yapmalı , sağlığına kavuşturmalıyız” dedi.
Adres: Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA
Telefon: 0 541 742 04 24
İŞTE PAZARA ÖZEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
Adres: Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA
Telefon: 0 541 742 04 24
İŞTE PAZARA ÖZEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
- 30'lu günlük taze yumurta normal fiyatı 60 ₺ kampanyalı fiyatı55 ₺
- Köy peyniri normal fiyatı 60 ₺ kampanyalı 55 ₺
- Narlı tepe naturel yağlı yaprak tulum normal fiyatı 120 ₺ kampanyalı fiyatı 100 ₺
- Kaşar peyniri ise kampanyalı fiyatıyla 100 ₺