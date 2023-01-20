ÇEVİK GIDA'DAN ARYA BEBEK İÇİN DESTEK KAMPANYASI

Çevik Gıda İşyerinin Pazar Günü gelirini ARYA Bebeğe Bağışlayacak

SMA TİP 1 hastası Arya bebeğe bir destekte Çevik Gıda'dan geldi. “Vakit azaldı bebeğimize sahip çıkalım” diyen Çevik Gıda, 22 Ocak Pazar Günü düzenlediği indirim fiyat kampanyasında kazandığı gelirin tamamını Arya bebeğin tedavisi için bağışlayacağını belirtti.



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İŞTE PAZARA ÖZEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

30 'lu günlük taze yumurta normal fiyatı 60 ₺ kampanyalı fiyatı 55 ₺

'lu günlük taze yumurta normal fiyatı kampanyalı fiyatı Köy peyniri normal fiyatı 60 ₺ kampanyalı 55 ₺

kampanyalı Narlı tepe naturel yağlı yaprak tulum normal fiyatı 120 ₺ kampanyalı fiyatı 100 ₺

kampanyalı fiyatı Kaşar peyniri ise kampanyalı fiyatıyla 100 ₺

. Ispartalılar olarak o yavrumuzu sağlığına kavuşturmalı, valilik izni IBAN’a az çok demeden bağışta bulunmalıyız. Çevik Gıda olarak bizde evladımızın sessiz çığlığında yanında olup Arya bebek adına bir kampanya düzenledik. Kampanyamızda 22 Ocak Pazar Günü indirim yapacağız. Bu kampanya süresince kazandığımız bütün geliri de Arya bebeğe bağış yapma karar aldık. Gönül ister ki Arya bebeğin bütün tedavi masraflarını karşılamak ancak elimizden gelen şimdilik bu kadar. Buradan Ispartalılara söylemek istediğim ise sağlık parayla satın alınamayacak kadar değerli bir şey. Çünkü sağlık olmadan paranın hiçbir kıymeti yoktur. Bu yüzden daha küçücük yaşta sağlığını kaybetmiş ve hastalığıyla çetin bir mücadele veren kızımıza desteklerimiz ivedilikle yapmalı , sağlığına kavuşturmalıyız” dedi.