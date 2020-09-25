Isparta Belediyesi, şehrin belirli kavşaklarında deforme olmuş asfaltların yenilenmesi çalışmalarını trafik akışını engellemeyecek şekilde gece saatlerinde yapıyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda son olarak şehrin kalbi olarak görülebilecek iki kavşakta asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdi.Önceki gün akşam eski Devlet Hastanesi Kavşağında, deforme olmuş asfalt kaldırılırken, yerine yenisi döküldü. Son olarak dün akşam geç saatlerde de 6 Mart Atatürk Caddesinin bulunduğu kavşakta yenileme çalışması yapıldı.Isparta Belediyesi