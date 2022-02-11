Elektrik Arızalarına Müdahale Eden Misafir Ekipler Uğurlandı

Isparta’da geçtiğimiz 3 Şubat Perşembe günü başlayan ve aralıksız olarak 9 saat süren yoğun kar yağışının ardından elektrik kesintileri yaşanmıştı. Arızaların giderilmesi için 11 farklı ilden 630 personel Isparta’ya gelerek arızaların giderilmesi için fedakarca görev yaptı. Destek ekiplerinin son grubu bugün TEİAŞ 7. Bölge Müdürlüğü’nden Isparta Vali Vekili Osman Kaymak tarafından uğurlandı.Uğurlamada konuşan Vali Vekili Kaymak tüm ekiplere Isparta halkı adına teşekkür ederek “Isparta’mız geçtiğimiz günlerde bir takım sıkıntılar yaşadı. Ancak sizlerin sayesinde bunlar giderildi. Allah razı olsun geldiniz bizlere destek oldunuz. Çok sağ olun, Ispartalılar sizlere minnettar, sizlere herkes dua ediyor. Profesyonelce çalıştığınıza şahit olduk, Isparta halkı adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla inşallah evlerinize ulaşın” dedi.Vali Vekili Kaymak tarafından hediyeleri takdim edilen görevliler hatıra fotoğrafı çekiminin ardından memleketlerine uğurlandılar.