TEMPO PARK'TAN ERKEN REZERVASYON ÇAĞRISI

Tempo Park yöneticileri, yaz düğünü içinde şimdiden rezervasyon yaptırılabileceğini ve kapmpanyaların önümüzdeki yaz sezonu içinde devam edeceğini belirtti.

-Büyük kış düğünü indirimi

-Nişan töreni:

Profesyonel ekibi ile sizlere muhteşem bir organizasyon garantisini veren Tempo Park, düğününüz boyunca doyasıya eğlenebilmenize olanak sağlıyor.. Nişan, sünnet, kına, mevlit, mezuniyet gibi etkinlikleriniz için de tercih edebileceğiniz Tempo Parkı'ın çok amaçlı salonları, sizlere birçok farklı organizasyonda hizmet veriyor.

-Adres:

Gülevler Mahallesi, 124 Cadde, 4001 Sokak, No: 5

-Rezervasyon T:

0 (536) 930 00 99

Tempo Park Isparta'da düğün yapılacak nadir salonlardan bir tanesi, bununla birlikte erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmakta fayda var.Son günlere bırakıldığı takdirde yer bulamama ihtimali de oldukça yüksek bu yüzden erken rezervasyon fırsatlarını sakın kçırmayın...!