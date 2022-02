Elektrik zirvesi sonrası Bakan Dönmez'den açıklama: Uyarımızı yaptık!

Enerji Bakanı Dönmez, elektrik firmalarıyla zirve sonrasında açıklama yaptı. Dönmez, "Uyarılarımızı yaptık. Güçlü ve zayıf olduğumuz noktaları değerlendirdik" dedi.

"UYARILARIMIZI YAPTIK"

YATIRIM 67 MİLYAR LİRAYA YÜKSELECEK

100 milyar dolarlık yatırım son 20 yılda yapıldı. 100 bin megavata elektriğimizi son 20 yılda ulaştırdık.

"FRENİ BOŞALMIŞ KAMYON GİBİ YALANLARLA DOLU YOKUŞTAN İNİYOR"

nerji Bakanı Dönmez, elektrik firmalarıyla zirve sonrasında açıklama yaptı. Dönmez, "Enerji fiyatları küresel bir sorun haline geldi. Elektrik dağıtım şirketleriyle kriz yönetimi üzerine görüştük" dedi.Elektrik dağıtım şirketlerimizle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdik.Enerji sektörünün üretim iletim dağıtım şeklinde yeniden düzenlenmesi sektörün büyümesinde yeniden ivme kazandırmıştır.Dağıtım şirketleri tarafından 40 milyar liralık yatırım yapıldı. Bu yıl bu rakam 67 milyar liraya yükselecek. Yeni yatırımlarla şebeke ağımızı genişletiyoruz.Enerji sektörü her gün kendini yenilerken alt yapı yatırımları ve serbest piyasa atılımlarıyla örnek gösterilirken muhalefetini Türkiye'nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin adeta freni boşlamış bir kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir yokuştan indiğini görüyoruz.Hiçbir ahlaki ve insani değerden nasibini almayan siyasetin önüne ne gelirse sürüklediğini halkı kışkırtmaya yönelik adımlarından sonuncusuna geçtiğimiz günlerde rastladık.