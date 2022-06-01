Antrenör Ömer Faruk Bilge'ye Milli Görev...

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun koordinatörlüğünde Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Romanya Basketbol Federasyonları'nın ortaklığında 2016 yılından bu yana düzenlenen FIBA Altyapı Gelişim Projesi 4. Uluslararası Kampı Romanya'da gerçekleştiriliyor.

FIBA Altyapı Gelişim Projesi’nin 4. Uluslararası Milli Takım Kampı’nda İl Müdürlüğümüz Basketbol Antrenörü Ömer Faruk Bilge görev alıyor.

İlimizi ve ülkemizi başarı ile temsil edeceğinden emin olduğumuz antrenörümüz Ömer Faruk Bilge'yi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.



Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü