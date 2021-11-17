Okulların 5 günlük ara tatile girmesiyle il genelindeki eğitim faaliyetlerinin değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi. Valimiz Sayın Ömer SEYMENOĞLU'nun başkanlığındaki toplantıya İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Erhan BAYDUR, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin TURANLI, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri KÜYÜK, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut ZADEOĞLU, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet KARAKAYA, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah BORCA, tüm ilçe Kaymakamları ve ilçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı. Eğitim a'dan z'ye tüm başlıklarıyla değerlendirildi.Sayın Valimiz: "Son iki yıldır tüm camialar olduğu gibi eğitim camiası da salgından olumsuz etkilendi. Eylül ayında başladığımız ve okulları yüz yüze eğitime açtığımız bu süreçte hedefimiz okulları açık tutmak. Okullarda eğitimin devam ederken salgın kurallarına da uymalıyız. Bu kısa tatil süresince tüm okullarımızda dezenfekte işlemlerini tamamlayalım. Maske, mesafe ve temizlikten taviz vermeden bu süreci eğitim çıtasını yükselterek tamamlayacağız" dedi.Eğitim çalışanlarının aşıya yaklaşımının öneminden bahseden Valimiz Sayın SEYMENOĞLU, "İlimizde Milli Eğitime bağlı okullarda öğrenim gören yaklaşık 75 bin öğrencimiz var bunun yanında 6 bin 950 öğretmenimiz var. Büyük bir camiadan bahsediyoruz. Velilerimizi de sayarsak öğretmenlerimizin temas ettiği büyük bir nüfus söz konusu dolayısıyla öğretmenlerimizin aşı olmasını çok önemsiyoruz" diye konuştu.Okulların güvenliği için Emniyet ve Jandarmanın büyük hassasiyet gösterdiğini de sözlerine ekleyen Valimiz Sayın SEYMENOĞLU, "Eğitim öğretimin devam etmesi için güvenlik önemli bir husus. Okullarımızın güvenliği için tüm birimlerimiz görev başında. Okul polislerimiz, irtibat görevlilerimiz, bazı okullarda özel güvenlik görevlilerimiz, resmi ve sivil polis ekiplerimiz okullarda ve çevrelerinde sürekli görev yapıyor" dedi. Valimiz konuşmasında meslek liselerinin sayısının yanında niteliklerinin de arttırılmasının önemine değinen Valimiz Sayın SEYMENOĞLU "Burada eğitim alan öğrencilerimize yönelik çeşitli iş başı programları düzenliyoruz. Meslek liselerimiz ile sanayicilerimizi buluşturarak burada eğitim alan öğrencilerimizin daha nitelikli olmalarını sağlıyoruz. Tüm yöneticilerimizin de mesleki eğitime önem vermelerini bekliyoruz" dedi.Okullarda devam eden bakım onarım faaliyetleri hakkında önemli hususlara değinen Valimiz Sayın SEYMENOĞLU "Başta depreme dayanıklılık testini geçememiş okullarımız olmak üzere bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar açık ihale usulüyle firmalara veriliyor. Bu yüzden ihale kanununa göre belirli süreler geçmesi gerekiyor bu da bazen inşaat çalışmalarının geç başlamasına ya da istediğimiz zamanda başlayamamasına sebep oluyor. Bu çalışmaları ağırlıklı olarak ara dönemlere denk getirmeye çalışıyoruz. Kaymakamlarımız ve il müdürlerimiz ilçelerde devam eden çalışmaları adım adım takip etsinler" diye konuştu.Ardından İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Erhan BAYDUR yaptığı sunumda Isparta genelindeki istatistikleri paylaşarak müdürlüğümüzce sürdürülen çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. İl Milli Eğitim Müdürümüz, okul öncesi eğitim faaliyetleri kapsamında il genelinde 5 bağımsız anaokulu yapımı ve 67 anasınıfı oluşturmayı planladıklarını söyleyerek Aralık ayı sonuna kadar ise "Kütüphanesiz okul kalmayacak" projesi kapsamında henüz kütüphanesi olmayan 203 okulda kütüphane oluşturulacağını belirtti.İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Erhan BAYDUR ayrıca 2021 yılı yatırım programı kapsamında bulunan toplam 192 derslik ve 1 atölyeden oluşan 15 proje için yaklaşık 136 Milyon lira ödenek ayrıldığını söyledi.Toplantıda söz alan İl Sağlık Müdürü Karakaya ise okullarda şu ana kadar koronavirüs salgını dolayısıyla büyük bir sorunla karşılaşılmadığını belirtti. Karakaya, temaslı öğrencilerin 5 gün sonunda yapılacak test sonucunun negatif çıkması halinde okula gönderilmesi kuralını hatırlatarak ailelerin bu süreye uymasının büyük önem taşıdığını aktardı.Toplantıda İl Emniyet Müdürü Turanlı, İl Jandarma Komutanı Küyük, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ZADEOĞLU, ile Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü BORCA da kürsüye geçerek müdürlüklerinin eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Seymenoğlu ve katılımcıları bilgilendirdiler.ISPARTA MEM