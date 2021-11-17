İlçemizde caddeye kurulan 32 metrelik Adana Kebabı katılımcılar tarafından saniyeler içinde tükendi.Eğirdir İlçesinde 01 Adana Kebap Restaurantı İlçe Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, SGK İl Müdürü Mustafa Karagöz ve ilçe protokolünün katılımı ile gerçekleşti. Açılış öncesi İlçe Müftüsü M. Ali Eroğlu dualar ederek daha sonra açılış kurdelesi protokol tarafından kesildi.Isparta-Konya karayolu üzerinde Eğirdir İlçesi merkezinde kurulan 32 metrelik dev Adana Kebabı mangal üzerinde pişirildi. Eğirdir halkının meraklı bakışları eşliğinde 32 metrelik dev Adana Kebabı mangal üzerinden alınarak masa üzerindeki lavaş ekmeklerinin üstüne bırakıldı. Vatandaşlara 'Yemek Serbest' komutu verildikten sonra dev Adana Kebabı saniyeler içerisinde katılımcılar tarafından afiyetle yenildi. Görüntüler Eğirdir İlçesinde renkli anların yaşanmasına sebebiyet verdi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök işyerinin ruhsatını ve ilk siftahı işyeri sahibi İbrahim Biçen'e takdim etti. Eğirdir Esnaf Odası Başkanı Murat Yalkın ise işyerine başarı belgesi takdiminde bulundu.